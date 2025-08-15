Wojsko alarmuje Polaków. Wydano natychmiastowe ostrzeżenie
Sztab Generalny Wojska Polskiego wydał oficjalne ostrzeżenie skierowane do mieszkańców i turystów, zapowiadając poważne utrudnienia we wrześniu. W całym kraju odbędą się ćwiczenia „Żelazny Obrońca 25” – największe tegoroczne manewry, w których weźmie udział 34 tysiące żołnierzy z Polski i państw NATO. Celem działań będzie sprawdzenie gotowości do obrony terytorium kraju.
Największe utrudnienia w trzech miejscowościach
W komunikacie wojsko wymieniło trzy miejsca, gdzie skala ćwiczeń będzie najbardziej odczuwalna: Ustkę, Orzysz oraz Nową Dębę. To właśnie tam mieszkańcy oraz przebywający na wakacjach turyści mogą spodziewać się wzmożonego ruchu wojsk i głośnych manewrów.
Według zapowiedzi, w tych rejonach pojawią się kolumny pojazdów wojskowych, będą wykonywane loty śmigłowców i samolotów, a także ćwiczenia z użyciem środków pozoracji pola walki – co oznacza obecność dymu i podwyższony hałas. Sztab Generalny apeluje, by zachować spokój.
Manewry obejmą całą Polskę
Choć główne działania będą koncentrować się w wybranych miejscowościach, wojsko zapowiada przemieszczanie się jednostek na terenie całego kraju. Transport będzie realizowany w sposób mieszany – drogowy i kolejowy – co oznacza, że także w innych regionach można natrafić na kolumny czołgów, transporterów i innego ciężkiego sprzętu. To może skutkować czasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym.
Skala i znaczenie ćwiczeń
Jak podaje portal Wprost, „Żelazny Obrońca 25” to federacja mniejszych manewrów, połączonych wspólnym scenariuszem strategicznym. Ćwiczenia będą prowadzone na lądzie, w powietrzu i na morzu, obejmując także elementy działań w cyberprzestrzeni. Celem jest przetestowanie zdolności do odstraszania i skutecznej obrony Polski w różnych warunkach.
Sojusznicy ramię w ramię z polskim wojskiem
W manewrach wezmą udział żołnierze 1. Dywizji Pancernej i V Korpusu Sił Zbrojnych USA, którego wysunięte dowództwo stacjonuje w Poznaniu. Obecni będą również wojskowi z natowskiej grupy bojowej w Orzyszu oraz żołnierze z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Norwegii i Holandii. Nie zabraknie też myśliwców F-35.
Najważniejsze siły wystawią jednostki 18. Dywizji Zmechanizowanej – w tym 1. Warszawska Brygada Pancerna, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich i 19. Brygada Zmechanizowana z Lublina. Kulminacyjnym punktem będzie „Żelazna Brama 25” – największe pojedyncze ćwiczenie w ramach całego przedsięwzięcia.
