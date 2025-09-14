Wojsko apeluje: każdy Polak powinien mieć to w domu! Lista rzeczy na wypadek zagrożenia
Sztab Generalny Wojska Polskiego ruszył z ważną kampanią informacyjną. Apeluje, by każdy obywatel przygotował tzw. plecak ewakuacyjny – zestaw podstawowych rzeczy, które mogą uratować życie w razie nagłej ewakuacji lub sytuacji kryzysowej.
O co chodzi z plecakiem ewakuacyjnym?
W serii „Bądź o krok przed” wojskowi doradzają, jak przygotować osobisty zestaw bezpieczeństwa. To nie musi być drogie ani skomplikowane – chodzi o podstawowe rzeczy, które warto mieć zawsze pod ręką, zwłaszcza w czasach niestabilnej sytuacji międzynarodowej i częstych zagrożeń pogodowych.
„Bycie przygotowanym to nie panika, tylko troska o codzienny komfort i bezpieczeństwo” – podkreślają autorzy kampanii.
Co powinno znaleźć się w takim plecaku?
Oto lista zaleceń Wojska Polskiego:
dokumenty i pieniądze
podstawowe leki i apteczka
woda i żywność o długim terminie przydatności
latarka, radio na baterie, powerbank
odzież na zmianę i środki higieniczne
mapa oraz najważniejsze numery telefonów
Wszystko to warto umieścić w jednym, łatwo dostępnym miejscu, np. plecaku, który można szybko chwycić w razie potrzeby.
Jednym z prostych kroków, które warto zrobić, jest przygotowanie plecaka ewakuacyjnego – zestawu najpotrzebniejszych rzeczy, które mogą się przydać w nieprzewidzianych sytuacjach.
Dlaczego to takie ważne?
Sztab Generalny nie pozostawia złudzeń – „małe przygotowania to duży spokój na co dzień”. Chodzi o gotowość na:
-
awarie prądu i wody,
-
nagłe ewakuacje,
-
zagrożenia militarne lub klimatyczne,
-
izolację bez dostępu do podstawowych usług.
Co to oznacza dla czytelnika?
W obliczu nieprzewidywalnych sytuacji – od powodzi, przez blackouty, po zagrożenia militarne – warto być przygotowanym. Składanie plecaka ewakuacyjnego to prosty krok, który może dać Tobie i Twoim bliskim poczucie bezpieczeństwa. Nie musisz czekać na alarm – przygotuj się już dziś.
