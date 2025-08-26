Wojsko ostrzega, alarm na polskich drogach! Zakaz publikacji tras wojskowych kolumn.
Żołnierze na polskich drogach. Ruszają wielkie manewry „Żelazny Obrońca-25”. Kolumny wojskowych pojazdów w całej Polsce. Od końca sierpnia do września kierowcy w całym kraju będą regularnie spotykać na drogach imponujące kolumny wojskowych ciężarówek i transporterów.
To element największych w tym roku manewrów „Żelazny Obrońca-25”, które obejmą niemal całe terytorium Polski – od autostrad po drogi krajowe i lokalne.
Każda kolumna liczyć będzie maksymalnie 20 pojazdów, ustawionych w odstępach co najmniej pół kilometra. Żołnierze zadbają o widoczne oznaczenia: pomarańczowe tablice ostrzegawcze, chorągiewki (niebieska z przodu, zielona z tyłu) oraz włączone światła.
Apel o ostrożność i zakaz wjeżdżania między pojazdy
Wojsko przestrzega kierowców przed ryzykownymi manewrami. Kolumn nie wolno rozdzielać, a wyprzedzanie musi odbywać się płynnie i bezpiecznie. Przemarszom będą towarzyszyć eskorty Żandarmerii Wojskowej, specjalne pododdziały regulacji ruchu oraz policja, aby zminimalizować utrudnienia.
Największe ćwiczenie roku
„Żelazny Obrońca-25” to manewry z udziałem około 34 tysięcy żołnierzy i 600 jednostek sprzętu. W ćwiczenia zaangażowane są wszystkie rodzaje sił zbrojnych – wojska lądowe, siły powietrzne i marynarka wojenna. Szkolenia będą prowadzone na poligonach w całym kraju, mając przygotować armię na różne scenariusze obrony państwa.
Co to oznacza dla Ciebie?
Dla kierowców najbliższe tygodnie będą wymagały większej cierpliwości – wojskowe kolumny mogą spowalniać ruch na głównych trasach. Oznacza to, że planując podróż warto uwzględnić możliwe opóźnienia i zachować szczególną ostrożność.
Dla mieszkańców to także przypomnienie, że bezpieczeństwo kraju wymaga realnych ćwiczeń – widok wojska na drogach nie jest oznaką kryzysu, lecz regularnym elementem przygotowań. Wojsko podkreśla jednak, że informacje o trasach i godzinach przejazdu są objęte tajemnicą, a publikowanie ich w internecie jest zabronione ze względów bezpieczeństwa.
Wojsko apeluje o wyrozumiałość
Dowództwo zaznacza, że choć kolumny mogą być uciążliwe dla uczestników ruchu, są kluczowym elementem ćwiczeń obronnych. Żołnierze proszą o cierpliwość i rozwagę – „Żelazny Obrońca-25” to nie tylko szkolenie, ale i test sprawności całego systemu bezpieczeństwa państwa.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
