Wprowadzono limity gotówki. Sprawdź, ile wypłacisz ze swojego bankomatu

Potrzebujesz gotówki, ale nie wiesz, ile możesz wypłacić z bankomatu? Limity w Polsce różnią się drastycznie – od skromnych 800 zł jednorazowo w Euronecie do nawet 50 tysięcy złotych dziennie w PKO BP. Sprawdź, ile konkretnie oferuje Twój bank i jak obejść ograniczenia, gdy potrzebujesz więcej pieniędzy.
Wypłata gotówki z bankomatu wydaje się prostą operacją, ale w rzeczywistości podlega licznym ograniczeniom. W 2025 roku limity w Polsce są bardzo zróżnicowane i zależą od trzech głównych czynników: polityki banku, operatora bankomatu oraz rodzaju posiadanej karty.
Jak informuje Rankomat.pl, maksymalny dzienny limit wypłat z bankomatów wynosi od 10 000 do 20 000 zł w większości banków. Wyjątkiem jest PKO BP, który umożliwia wypłatę w wysokości do 50 000 zł dziennie – to rekordowa kwota na polskim rynku.
Dlaczego bankomaty mają limity?
Ograniczenia wypłat nie są wprowadzane bez powodu. Jak wyjaśnia HelpFind.pl, limity służą przede wszystkim bezpieczeństwu – w przypadku kradzieży karty zmniejszają możliwe straty. Dodatkowo chronią płynność gotówki w bankomatach, tak aby urządzenie mogło obsłużyć jak największą liczbę klientów.
Bankomaty mają również techniczne ograniczenia – zwykle wydają maksymalnie 30-40 banknotów podczas jednej transakcji. To oznacza, że nawet jeśli Twój bank pozwala na wypłatę 10 000 zł, a w bankomacie są tylko banknoty 50-złotowe, maksymalna jednorazowa wypłata wyniesie 2000 zł (40 x 50 zł).
Infor.pl ostrzega, że problemy z dostępnością gotówki narastają. Bankomaty znikają jeden po drugim, a prowizje za wypłaty z „obcych” bankomatów stale rosną, często kilkukrotnie przekraczając rzeczywiste koszty operacji.
Jakie są limity w poszczególnych bankach?
Liderzy wysokich limitów:
PKO BP – bezkonkurencyjna oferta z dziennym limitem 50 000 zł (brak limitu jednorazowego). Dla Konta dla Młodych limit wynosi 5 000 zł.
Bank Millennium – dzienny limit 20 000 zł (można zwiększyć z podstawowych 2000 zł na życzenie klienta)
Pekao SA – standardowo 6000 zł dziennie, dla złotych kart aż 15 000 zł, plus limit miesięczny 50 000 zł
Santander Bank Polska – 1000 zł jednorazowo, ale dzienny limit 19 800 zł
Standardowa oferta:
Jak podaje Forsal.pl, większość banków oferuje jednorazowe wypłaty od 1000 do 5000 zł, z dziennymi limitami między 2000-10 000 zł. Do tej grupy należą:
- Alior Bank – 3000 zł jednorazowo, 15 000 zł dziennie
- ING Bank Śląski – podobne parametry
- mBank – standardowe limity dla różnych rodzajów kont
Limity operatorów bankomatów – największe ograniczenie
Niezależnie od limitów Twojego banku, kluczowe znaczenie ma operator bankomatu, z którego korzystasz. Jak ostrzega Biznes Interia, tu są największe ograniczenia:
Euronet – tylko 800 zł jednorazowo (to najmniejszy limit na rynku) Planet Cash – 1000 zł jednorazowo Bankomaty własne banków – zazwyczaj 3000-10 000 zł jednorazowo
To oznacza, że nawet jeśli masz konto w PKO BP z limitem 50 000 zł dziennie, z bankomatu Euronet wypłacisz maksymalnie 800 zł za jednym razem.
Różnice w zależności od rodzaju konta
Forsal.pl podkreśla, że wysokość limitów zależy również od rodzaju posiadanego konta:
Konta premium/VIP – limity mogą sięgać 20 000-50 000 zł dziennie Konta standardowe – zazwyczaj 2000-10 000 zł dziennie
Konta dla młodzieży – znacznie niższe limity, np. 200-5000 zł dziennie Konta firmowe – często wyższe limity niż osobiste
Karty o wyższym statusie (złote, platynowe) też oferują wyższe limity wypłat w porównaniu do standardowych kart debetowych.
Jak wypłacić więcej pieniędzy?
Gdy potrzebujesz większej kwoty, masz kilka opcji:
1. Wykonaj kilka transakcji Podziel wypłatę na mniejsze części, pamiętając o dziennym limicie. Jeśli masz limit jednorazowy 1000 zł i dzienny 10 000 zł, możesz wykonać 10 transakcji w ciągu dnia.
2. Poproś o zwiększenie limitu Większość banków pozwala na tymczasowe lub stałe podniesienie limitów przez aplikację mobilną, bankowość internetową lub infolinię.
3. Skorzystaj z kilku bankomatów
Limity operatorów działają per urządzenie, więc możesz wypłacić 800 zł z Euronetu, potem 1000 zł z Planet Cash itd.
4. Idź do oddziału banku Przy bardzo dużych sumach (kilkadziesiąt tysięcy złotych) najlepiej udać się do placówki. Często wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie wypłaty.
Wypłaty przez BLIK – alternatywa z własnymi limitami
Warszawa w Pigułce przypomina, że wypłaty można także realizować kodem BLIK bez karty. Niektóre banki mają odrębne limity dla tej usługi, które mogą być wyższe lub niższe od standardowych limitów kartowych.
BLIK to często szybsza opcja, gdy potrzebujesz gotówki, a nie masz przy sobie karty – wystarczy telefon z aplikacją bankową.
Co to oznacza dla Ciebie?
Znajomość limitów wypłat może uratować Cię przed nieprzyjemną sytuacją, gdy pilnie potrzebujesz gotówki. Przed większymi zakupami sprawdź zawsze swoje limity w aplikacji bankowej lub na stronie internetowej banku.
Jeśli często wypłacasz większe sumy, rozważ zmianę banku. Różnice są ogromne – z PKO BP wypłacisz 50 000 zł dziennie, podczas gdy z niektórych innych banków tylko 2000 zł. To może być decydujący czynnik przy wyborze konta.
Planuj wypłaty z wyprzedzeniem. Jeśli wiesz, że będziesz potrzebować dużo gotówki (np. na wesele, zakup samochodu), zgłoś się do banku kilka dni wcześniej. Możesz zwiększyć limit lub zamówić wypłatę w oddziale.
Unikaj bankomatów obcych sieci, gdy potrzebujesz więcej pieniędzy. Euronet z limitem 800 zł może zmusić Cię do wykonania kilkunastu transakcji, każda z prowizją 5-10 zł. To dodatkowy koszt 50-100 zł za wypłatę większej sumy.
Rozważ płatności bezgotówkowe. Jak ostrzega Infor.pl, dostęp do gotówki będzie się ograniczał. BLIK, karty płatnicze i przelewy często są wygodniejsze i tańsze niż wypłaty gotówki z prowizjami.
Miej zawsze plan B. W sytuacjach awaryjnych dobrze jest znać lokalizacje kilku różnych bankomatów i mieć dostęp do konta w więcej niż jednym banku. To daje większą elastyczność przy wypłatach.
Śledź zmiany w limitach. Banki mogą je modyfikować, zwłaszcza w górę dla zachęcenia klientów lub w dół ze względów bezpieczeństwa. Regularne sprawdzanie warunków konta pomoże uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
