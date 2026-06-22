Wracają wakacyjne pociągi z Warszawy nad morze. Za 75 zł można dojechać aż do Ustki
Mieszkańcy Warszawy znów będą mogli wygodnie dojechać nad Bałtyk bez przesiadek. Już 27 czerwca na tory wracają wakacyjne pociągi „Słoneczny” i „Słoneczny Bis”, które zawiozą pasażerów odpowiednio do Ustki i Gdyni. Ceny biletów zaczynają się od 60 zł, a podróż nad morze zajmie zaledwie kilka godzin. To jedna z najpopularniejszych sezonowych ofert dla mieszkańców Mazowsza. Podróżni mogą liczyć na atrakcyjne ceny biletów i bezpośrednie połączenia z Warszawy nad morze.
„Słoneczny” ponownie pojedzie do Ustki
Sezon wakacyjnych połączeń Kolei Mazowieckich rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 31 sierpnia 2026 roku.
Pociąg „Słoneczny” będzie kursował codziennie na trasie Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. To bezpośrednie połączenie pozwoli mieszkańcom stolicy dotrzeć nad Bałtyk bez konieczności przesiadek.
Skład zatrzyma się między innymi w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Ciechanowie, Mławie, Działdowie, Malborku, Tczewie, Trójmieście, Wejherowie i Słupsku.
Z Warszawy Zachodniej pociąg będzie odjeżdżał o godzinie 06:16, a do Ustki dotrze o 12:01. Oznacza to podróż trwającą niespełna 6 godzin.
Bilet do Ustki za 75 zł
Jednym z największych atutów połączenia pozostaje cena. Normalny bilet na przejazd pociągiem „Słoneczny” kosztuje 75 zł.
Studenci zapłacą 36 zł, a uczniowie 47 zł. Dzięki ustawowym ulgą przejazd dla wielu pasażerów będzie więc jeszcze tańszy.
W czasach rosnących kosztów podróży to jedna z najtańszych możliwości dotarcia z Warszawy nad polskie morze.
„Słoneczny Bis” zawiezie do Gdyni
Dla osób planujących krótsze wyjazdy przygotowano także pociąg „Słoneczny Bis”, który będzie kursował do Gdyni.
Połączenie będzie dostępne w soboty, niedziele i święta. Trasa przebiega podobnie jak w przypadku „Słonecznego”, jednak kończy się na stacji Gdynia Główna.
Po drodze skład zatrzyma się m.in. na stacjach Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot oraz Gdynia Główna.
Z Warszawy Zachodniej pociąg odjedzie o godzinie 08:08, a do Gdyni dotrze o 11:50.
Do Trójmiasta za 60 zł
Podróż pociągiem „Słoneczny Bis” będzie jeszcze tańsza. Normalny bilet kosztuje 60 zł.
Studenci zapłacą 29 zł, natomiast uczniowie 37 zł.
Dzięki temu mieszkańcy Warszawy mogą stosunkowo tanio zaplanować jednodniowy lub weekendowy wyjazd do Trójmiasta.
Warto pamiętać o jednej zasadzie
Bilety na wakacyjne połączenia są już dostępne w sprzedaży. Można je kupować z wyprzedzeniem do 7 dni przed podróżą.
Pasażerowie powinni jednak pamiętać, że na pokładzie nie obowiązuje rezerwacja miejsc siedzących.
Koleje Mazowieckie stosują zasadę „kto pierwszy, ten lepszy”. Oznacza to, że wcześniejsze pojawienie się na peronie może mieć znaczenie szczególnie podczas wakacyjnych weekendów i długich weekendów.
Warto również pamiętać, że bilet zakupiony na „Słoneczny” nie uprawnia do przejazdu „Słonecznym Bis” i odwrotnie.
Warszawiacy chętnie wybierają to połączenie
Od lat wakacyjne pociągi Kolei Mazowieckich cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy i całego Mazowsza. Powodem są przede wszystkim atrakcyjne ceny, bezpośrednia trasa oraz możliwość uniknięcia korków na drogach prowadzących nad Bałtyk.
Dla wielu osób jest to również wygodniejsza alternatywa niż podróż samochodem, szczególnie podczas najbardziej obleganych wakacyjnych terminów.
Co to oznacza dla Ciebie? Wakacyjny wyjazd warto zaplanować wcześniej
- Sprzedaż biletów ruszyła 21 czerwca.
- Sprawdź, czy interesuje Cię „Słoneczny” do Ustki czy „Słoneczny Bis” do Gdyni.
- Pamiętaj, że bilety nie gwarantują konkretnego miejsca siedzącego.
- Na popularne weekendowe kursy warto przyjechać na stację wcześniej.
- Przed podróżą sprawdź aktualny rozkład jazdy na stronie Kolei Mazowieckich.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.