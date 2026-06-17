Wścieklizna w Warszawie. Zakażony nietoperz ugryzł człowieka
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie potwierdził 9 czerwca 2026 roku dodatni wynik badania w kierunku wścieklizny u niedoperza odłowionego na terenie dzielnicy Wawer. W trakcie odławiania zwierzę ugryzło człowieka. To pierwsza potwierdzona w tym roku wścieklizna u zwierzęcia na terenie Warszawy. Wścieklizna jest chorobą śmiertelną – jeśli dotknąłeś niedoperza w ostatnim czasie lub znalazłeś go na balkonie albo klatce schodowej, masz powód, żeby niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Co się dokładnie stało w Wawrze?
Zakłady Higieny Weterynaryjnej w Warszawie przekazały wynik badania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 9 czerwca. Zbadano próbkę pobraną od padłego nietoperza, który przed śmiercią został odłowiony na terenie Wawra – jednej z największych dzielnic Warszawy, rozciągającej się wzdłuż prawego brzegu Wisły. W trakcie odławiania zwierzę ugryzło człowieka. Status tej osoby ani szczegóły jej stanu zdrowia nie zostały ujawnione przez władze.
Wawer jest dzielnicą o dużym udziale terenów zielonych i lasów – to jeden z powodów, dla których populacja dzikich zwierząt, w tym nietoperzy, jest tu wyraźnie wyższa niż w centralnych dzielnicach Warszawy. W okolicy dzielnicy regularnie prowadzone są nocne loty kolonii różnych gatunków tych ssaków.
Dlaczego wścieklizna od nietoperza jest szczególnie niebezpieczna?
Wścieklizna wywoływana jest przez wirus z rodziny Rhabdoviridae i przenoszona przez ślinę zakażonego zwierzęcia – najczęściej przez pogryzienie, ale też przez kontakt śliny z uszkodzoną skórą lub błonami śluzowymi. Choroba jest nieuleczalna po wystąpieniu objawów – w historii medycyny udokumentowano zaledwie kilkanaście przypadków przeżycia pacjenta z pełnoobjawową wścieklizną na świecie.
Szczególne ryzyko stwarzają właśnie nietoperze. Ich zęby są tak małe, że ukąszenie może być trudne lub wręcz niemożliwe do zauważenia na skórze. Osoba, która spała w pokoju, do którego w nocy wleciał nietoperz, może formalnie nie pamiętać kontaktu z nim – a mimo to mogła zostać narażona na wirusa. To dlatego służby weterynaryjne apelują o konsultację lekarską nawet w przypadku wątpliwego kontaktu ze zwierzęciem.
Pilny apel: co zrobić, jeśli znalazłeś nietoperza
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie wydał jednoznaczne wytyczne. Nie należy dotykać, chwytać, przenosić ani dokarmiać dzikich zwierząt – a w szczególności tych, które wykazują brak naturalnego lęku przed człowiekiem, dziwne zachowanie, oznaki osłabienia, urazy lub zaburzenia neurologiczne. Jeśli znajdziesz nietoperza na ziemi, balkonie, klatce schodowej lub wewnątrz budynku – nie chwytaj go. Zadzwoń po służby.
W Warszawie właściwymi numerami są: Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasy Miejskie – Warszawa oraz Eko Patrol Straży Miejskiej. Eko Patrol działa całą dobę pod numerem telefonu 986. W przypadku pogryzienia, zadrapania lub jakiegokolwiek kontaktu z podejrzanym zwierzęciem należy natychmiast dokładnie umyć miejsce kontaktu dużą ilością wody z mydłem i jak najszybciej zgłosić się do lekarza po ocenę ryzyka i ewentualną profilaktykę poekspozycyjną. Szczepionka profilaktyczna jest skuteczna – ale musi zostać podana jak najwcześniej po kontakcie.
Psy muszą być szczepione – to obowiązek prawny
Powiatowy Lekarz Weterynarii przy okazji komunikatu przypomniał o obowiązku szczepienia psów. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 z późn. zm.) każdy pies powyżej trzeciego miesiąca życia w Polsce podlega obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie. Pierwsze szczepienie powinno być wykonane w ciągu 30 dni od ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie odnawiane co 12 miesięcy. Nieszczepienie psa to nie tylko zagrożenie zdrowotne – to wykroczenie, które może być podstawą do nałożenia kary.
Lekarz weterynarii zachęca również do szczepienia kotów, szczególnie tych wychodzących lub mających dostęp do tarasów, balkonów i werend. Koty polujące mogą mieć kontakt z nietoperzami i innymi dzikimi zwierzętami będącymi potencjalnymi nosicielami wirusa.
Monitoring w Warszawie: 25 zwierząt przebadanych, jeden pozytywny wynik
Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadzi w sposób ciągły monitoring bierny wścieklizny na terenie swojej właściwości. Do 10 czerwca przebadano łącznie 25 zwierząt wolno żyjących, w tym cztery nietoperze. We wszystkich pozostałych przypadkach wyniki badań były ujemne. Potwierdzony przypadek z Wawra jest więc jak dotąd jedynym pozytywnym wynikiem w bieżącej serii. Jesienią 2026 roku zaplanowana jest kolejna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie – standardowy element ogólnopolskiego programu zwalczania choroby.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.