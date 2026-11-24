Wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę? Właściciel ma tylko 6 tygodni na jej zaskarżenie
Właściciele mieszkań mogą zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej, jeśli jest niezgodna z prawem, narusza ich interesy lub zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością. Na wniesienie pozwu mają jednak tylko 6 tygodni. Co istotne, termin może rozpocząć się nawet wtedy, gdy właściciel nie uczestniczył w zebraniu i nie wiedział o podjętej decyzji. Zasady określa art. 25 ustawy o własności lokali. Samo złożenie pozwu nie oznacza również, że wspólnota musi wstrzymać wykonanie uchwały.
Decyzje wspólnot mieszkaniowych mogą dotyczyć kosztownych remontów, wysokości zaliczek, gospodarowania częściami wspólnymi czy sposobu zarządzania budynkiem. Nie zawsze wszyscy właściciele zgadzają się z przyjętymi rozwiązaniami. Przepisy pozwalają im dochodzić swoich praw przed sądem, ale przewidują konkretne warunki i terminy.
6 tygodni na zaskarżenie uchwały. Od kiedy liczy się termin?
Zgodnie z art. 25 ust. 1a ustawy o własności lokali właściciel może wytoczyć powództwo przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni.
Moment rozpoczęcia biegu tego terminu zależy od sposobu podjęcia uchwały.
Jeśli uchwałę przyjęto podczas zebrania właścicieli lokali, termin biegnie od dnia jej podjęcia. Nie ma przy tym znaczenia, czy konkretny właściciel uczestniczył w spotkaniu.
Nieobecność na zebraniu nie powoduje automatycznego wydłużenia terminu ani przesunięcia jego początku na dzień otrzymania informacji o uchwale.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy głosy były zbierane indywidualnie, na przykład przez zarząd wspólnoty.
W takim przypadku 6 tygodni liczy się od dnia powiadomienia właściciela o treści podjętej uchwały.
Podobne zasady dotyczą głosowania mieszanego, czyli sytuacji, gdy część głosów oddano podczas zebrania, a pozostałe zebrano indywidualnie.
Wówczas właściciele powinni zostać pisemnie powiadomieni o treści uchwały.
Przepisy nie uzależniają natomiast prawa do zaskarżenia od wcześniejszego głosowania przeciwko danej decyzji.
Nie byłeś na zebraniu? Termin i tak może już biec
To jedna z najważniejszych zasad, o których powinni pamiętać właściciele mieszkań.
Wyobraźmy sobie, że wspólnota zwołała zebranie, podczas którego większością głosów przyjęto uchwałę dotyczącą kosztownego remontu budynku.
Jeden z właścicieli nie mógł uczestniczyć w spotkaniu. O podjętej decyzji dowiedział się dopiero po kilku tygodniach.
Jeśli uchwała została skutecznie podjęta na zebraniu, sześciotygodniowy termin rozpoczął się już w dniu jej przyjęcia.
Nie trzeba więc czekać na osobiste zapoznanie się z dokumentem, aby termin zaczął biec.
Inaczej jest w przypadku uchwał przyjmowanych w drodze indywidualnego zbierania głosów.
Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o własności lokali o treści uchwały podjętej z udziałem głosów zbieranych indywidualnie każdy właściciel powinien zostać powiadomiony na piśmie.
Właściciele powinni zatem ustalić nie tylko datę przyjęcia uchwały, ale również sposób przeprowadzenia głosowania.
Od tego zależy, ile czasu pozostało na skierowanie sprawy do sądu.
Kiedy można zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej?
Nie każda niekorzystna lub niepopularna decyzja wspólnoty stanowi podstawę do jej uchylenia.
Art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali określa cztery przesłanki pozwalające wystąpić z pozwem.
Właściciel może zaskarżyć uchwałę, jeżeli:
- jest niezgodna z przepisami prawa,
- pozostaje w sprzeczności z umową właścicieli lokali,
- narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną,
- w inny sposób narusza interesy właściciela lokalu.
Przykładowo spór może dotyczyć uchwały nakładającej nieuzasadnione obciążenia finansowe, podejmowanej z naruszeniem zasad głosowania lub dotyczącej niewłaściwego wykorzystania części wspólnych nieruchomości.
Właściciel może również kwestionować decyzje dotyczące przeprowadzania remontów, gospodarowania funduszem remontowym czy korzystania ze wspólnego terenu.
Samo niezadowolenie z kosztów inwestycji nie oznacza jednak, że sąd uchyli uchwałę.
Konieczne jest przedstawienie konkretnych argumentów wskazujących na naruszenie jednej z ustawowych przesłanek.
Wspólnota zdecydowała o kosztownym remoncie. Czy można zablokować inwestycję?
Właściciele mieszkań często nie zgadzają się z decyzjami dotyczącymi dużych wydatków.
Może chodzić o remont elewacji, wymianę instalacji, modernizację windy albo zwiększenie wpłat na fundusz remontowy.
Jeżeli uchwała została prawidłowo podjęta i nie narusza prawa ani interesów właścicieli w sposób uzasadniający jej uchylenie, sam fakt wysokich kosztów nie musi wystarczyć do wygrania sprawy.
Znaczenie może mieć natomiast sposób przygotowania decyzji, jej uzasadnienie oraz skutki finansowe dla wspólnoty.
Przykładowo właściciel może podnosić, że planowana inwestycja narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną.
Sąd będzie jednak oceniał konkretne okoliczności, a nie wyłącznie to, czy dany wydatek jest dla części mieszkańców niekorzystny.
Co ważne, nawet skuteczne wniesienie pozwu nie oznacza automatycznego wstrzymania inwestycji.
Pozew nie zatrzymuje uchwały. Potrzebna jest decyzja sądu
Art. 25 ust. 2 ustawy o własności lokali przewiduje zasadę, zgodnie z którą zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy.
Oznacza to, że wspólnota może kontynuować działania wynikające z podjętej uchwały, mimo że jeden z właścicieli skierował sprawę do sądu.
Przykładowo, jeśli uchwała dotyczy remontu, samo wniesienie pozwu nie oznacza konieczności przerwania przygotowań lub robót.
Właściciel, który chce temu zapobiec na czas procesu, powinien wystąpić również o wstrzymanie wykonania uchwały.
We wniosku należy przedstawić argumenty uzasadniające potrzebę zastosowania takiego środka.
Sąd oceni, czy w konkretnych okolicznościach istnieją podstawy do jego udzielenia.
Złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania uchwały również nie oznacza, że wspólnota musi natychmiast zaprzestać jej realizacji. Decydujące jest rozstrzygnięcie sądu.
Czy zarząd wspólnoty może sam podejmować wszystkie decyzje?
Nie. Ustawa o własności lokali rozróżnia czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające jego zakres.
W przypadku wspólnot, do których stosuje się ustawowy model zarządzania przez zarząd, czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają co do zasady uchwały właścicieli.
Dotyczy to między innymi ustalenia wynagrodzenia zarządu lub zarządcy, przyjęcia rocznego planu gospodarczego czy ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
Przepisy określają również sposób podejmowania uchwał.
Zasadą jest głosowanie według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. Ustawa przewiduje jednak sytuacje, w których można stosować zasadę jednego głosu na każdego właściciela.
Nie każda decyzja zarządu jest więc uchwałą właścicieli podlegającą zaskarżeniu w trybie art. 25.
Przed skierowaniem sprawy do sądu należy ustalić, jakiego rodzaju rozstrzygnięcie rzeczywiście zostało podjęte i jakie przepisy znajdują do niego zastosowanie.
Kto może złożyć pozew przeciwko wspólnocie?
Prawo do zaskarżenia uchwały przysługuje właścicielowi lokalu.
Nie trzeba wykazywać, że głosowało się przeciwko uchwale. Z takim powództwem może wystąpić również właściciel, który w ogóle nie brał udziału w głosowaniu.
Nie oznacza to jednak, że identyczne uprawnienie przysługuje każdej osobie mieszkającej w budynku.
Najemca, który nie jest właścicielem lokalu, nie uzyskuje automatycznie prawa do zaskarżenia uchwały na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali.
Jeśli decyzja wspólnoty wpływa na jego sytuację, powinien przede wszystkim skontaktować się z właścicielem wynajmowanego mieszkania.
Powództwo o uchylenie uchwały wnosi się przeciwko wspólnocie mieszkaniowej, a nie przeciwko poszczególnym mieszkańcom, którzy głosowali za jej przyjęciem.
Warszawa. Spory o remonty i koszty zarządzania nieruchomością
Przepisy dotyczące zaskarżania uchwał obowiązują również właścicieli mieszkań w Warszawie i pozostałych miejscowościach województwa mazowieckiego.
W stolicy wiele wspólnot zarządza budynkami wymagającymi regularnych remontów i kosztownych modernizacji.
Decyzje dotyczące elewacji, dachów, instalacji, wind czy zagospodarowania podwórek mogą oznaczać dodatkowe obciążenia dla mieszkańców.
Niektóre uchwały wpływają również na sposób korzystania z garaży, miejsc parkingowych i innych części wspólnych budynku.
Jeśli właściciel uważa, że decyzja narusza jego interesy lub została podjęta niezgodnie z prawem, może skorzystać z procedury przewidzianej w art. 25 ustawy.
Nie powinien jednak odkładać analizy uchwały na później. Przy decyzjach podjętych na zebraniu sześciotygodniowy termin może upłynąć, zanim właściciel szczegółowo zapozna się z dokumentami.
Nie zgadzasz się z uchwałą? Sprawdź te rzeczy przed upływem 6 tygodni
Właściciel, który zamierza zakwestionować decyzję wspólnoty, powinien przede wszystkim uzyskać treść uchwały i ustalić sposób jej przyjęcia.
Należy sprawdzić datę zebrania lub datę powiadomienia o wyniku głosowania indywidualnego. To pozwoli ustalić początek terminu na złożenie pozwu.
Warto również przeanalizować dokumenty, które były podstawą podjęcia decyzji, w tym kosztorysy, plany remontowe i protokoły zebrania.
Jeżeli spór dotyczy naruszenia interesów właściciela, trzeba wskazać, na czym konkretnie polega to naruszenie.
Przed wniesieniem pozwu należy też rozważyć, czy potrzebny jest wniosek o wstrzymanie wykonania uchwały.
Najważniejsze są dwie zasady: właściciel ma zasadniczo 6 tygodni na zaskarżenie uchwały, a samo skierowanie sprawy do sądu nie blokuje jej wykonania.
Terminu nie należy lekceważyć, ponieważ jego przekroczenie może uniemożliwić skuteczne dochodzenie uchylenia uchwały w przewidzianym ustawą trybie
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.