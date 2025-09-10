Wszystkie siły uruchomione! Nocna mobilizacja w Polsce. MON ujawnia kulisy operacji obronnej
Miniona noc była jedną z najbardziej intensywnych dla polskiego systemu bezpieczeństwa od wielu miesięcy. Jak przekazał Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, dosłownie od chwili jego przybycia do Londynu, krajowe struktury obronne działały na najwyższych obrotach.
Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Za nami bardzo pracowita noc. Dla Wojska Polskiego, dla wszystkich służb, dla pilotów, dla personelu naziemnego, dla wszystkich elementów systemu bezpieczeństwa państwa polskiego.
Decyzja o pełnej mobilizacji
„Za nami bardzo pracowita noc” – stwierdził Kosiniak-Kamysz w specjalnym komunikacie. Minister podkreślił, że w związku z poważną sytuacją bezpieczeństwa, uruchomiono wszystkie dostępne systemy oraz zasoby przeznaczone do ochrony państwa. Decyzję w tej sprawie miał podjąć dowodzący operacją gen. Krzysztof Klisz.
Pełna gotowość służb
Mobilizacja objęła nie tylko siły powietrzne, ale również personel naziemny, wszystkie służby podlegające Ministerstwu Obrony Narodowej, a także elementy współpracujących jednostek cywilnych. Minister zaznaczył, że była to operacja skoordynowana, szybka i przemyślana, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom w sytuacji bezprecedensowej.
Reakcja w kontekście sytuacji w przestrzeni powietrznej
Choć w oświadczeniu nie odniesiono się bezpośrednio do liczby naruszeń przestrzeni powietrznej, wiadomo, że komunikat Kosiniaka-Kamysza pojawił się w czasie trwających działań związanych z dronami, które miały wlecieć na terytorium Polski. Wcześniejsze informacje przekazywane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Dowództwo Operacyjne RSZ mówiły o neutralizacji obiektów, które stanowiły zagrożenie.
Co to oznacza dla obywateli?
Dla Polaków najważniejszym przesłaniem z tego komunikatu jest potwierdzenie, że państwo działa sprawnie i że służby są w pełnej gotowości. Równolegle do działań obronnych, przekazywane są liczne apele o zachowanie spokoju i czujność – szczególnie w sytuacji natknięcia się na nieznane obiekty.
