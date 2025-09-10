Wszystkie siły uruchomione! Nocna mobilizacja w Polsce. MON ujawnia kulisy operacji obronnej

10 września 2025 09:07 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Miniona noc była jedną z najbardziej intensywnych dla polskiego systemu bezpieczeństwa od wielu miesięcy. Jak przekazał Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, dosłownie od chwili jego przybycia do Londynu, krajowe struktury obronne działały na najwyższych obrotach.

Fot. Warszawa w Pigułce

Decyzja o pełnej mobilizacji

„Za nami bardzo pracowita noc” – stwierdził Kosiniak-Kamysz w specjalnym komunikacie. Minister podkreślił, że w związku z poważną sytuacją bezpieczeństwa, uruchomiono wszystkie dostępne systemy oraz zasoby przeznaczone do ochrony państwa. Decyzję w tej sprawie miał podjąć dowodzący operacją gen. Krzysztof Klisz.

Pełna gotowość służb

Mobilizacja objęła nie tylko siły powietrzne, ale również personel naziemny, wszystkie służby podlegające Ministerstwu Obrony Narodowej, a także elementy współpracujących jednostek cywilnych. Minister zaznaczył, że była to operacja skoordynowana, szybka i przemyślana, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom w sytuacji bezprecedensowej.

Reakcja w kontekście sytuacji w przestrzeni powietrznej

Choć w oświadczeniu nie odniesiono się bezpośrednio do liczby naruszeń przestrzeni powietrznej, wiadomo, że komunikat Kosiniaka-Kamysza pojawił się w czasie trwających działań związanych z dronami, które miały wlecieć na terytorium Polski. Wcześniejsze informacje przekazywane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Dowództwo Operacyjne RSZ mówiły o neutralizacji obiektów, które stanowiły zagrożenie.

Co to oznacza dla obywateli?

Dla Polaków najważniejszym przesłaniem z tego komunikatu jest potwierdzenie, że państwo działa sprawnie i że służby są w pełnej gotowości. Równolegle do działań obronnych, przekazywane są liczne apele o zachowanie spokoju i czujność – szczególnie w sytuacji natknięcia się na nieznane obiekty.

