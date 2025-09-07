Wszystko stoi! Zderzenia na S8 i Grota, Kolizja przy Wiśle, auta na barierkach, Policja kieruje ruchem
Dramatyczna sytuacja na stołecznych drogach! W niedzielny wieczór kierowcy jadący trasą S8 od Marymontu w stronę Marek utknęli w potężnych korkach. Sytuacja jest wyjątkowo trudna – doszło do kilku zdarzeń drogowych, które sparaliżowały główne trasy wylotowe z Warszawy na wschód.
Kolizja za wjazdem z Wisłostrady. Auta na barierkach, Policja na miejscu
Tuż za zjazdem z Wisłostrady na Most Grota-Roweckiego doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Dwa samochody osobowe wypadły z pasa ruchu i uderzyły w bariery energochłonne. Obecnie na miejscu pracuje Policja, która ręcznie kieruje ruchem, co dodatkowo powoduje spowolnienie i dezorientację wśród kierowców.
– Wszystko było zablokowane, nikt nie wiedział, co się dzieje. Dopiero po chwili zobaczyłem, że auta wiszą na barierkach, a Policja rozkłada trójkąty – mówi jeden z kierowców.
Korek od Bielan do Marek. „Szklarnie” też zablokowane – kolizja z TIR-em
Sytuację pogarsza fakt, że na wysokości tzw. „szklarni”, w kierunku Marek, doszło do osobnej kolizji – osobowy samochód zderzył się z ciężarówką. Jeden z pasów jest nieprzejezdny. Ruch niemal całkowicie stanął. Kierowcy mówią wprost: „nic się nie rusza”.
Zator rozciąga się obecnie od wjazdu na Most Grota, przez Żoliborz, Marymont, aż po Annopol i Marki.
Utrudnienia są ogromne. Gdzie nie jechać?
-
Wjazd z Wisłostrady na Most Grota – zablokowany zaraz za zjazdem, Policja ręcznie kieruje ruchem.
-
S8 od Marymontu do Marek – praktycznie nieprzejezdna.
-
Kolizja w „szklarniach” – osobówka i ciężarówka zajmują jeden pas.
-
Dojazd od Bielan – ogromne korki na wszystkich ulicach dojazdowych.
