Wtargnięcie Rosjan do Polski i odpowiedź ogniem? Wywiad i MON mówią to samo
W ciągu ostatnich kilku dni z trzech niezależnych kierunków – łotewskiego wywiadu, polskiej Agencji Wywiadu i polskiego MON – popłynął ten sam sygnał: Rosja może szykować ograniczoną prowokację militarną wobec wschodniej flanki NATO, w tym wobec Polski. Nie chodzi o pełnoskalową inwazję. Chodzi o coś, co Kreml mógłby uznać za kontrolowany test.
Łotewski wywiad mówi to wprost
Łoteski wywiad ocenia, że Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, może jednak zdecydować się na działania hybrydowe. Jego komunikat z ubiegłego tygodnia, cytowany przez „The Guardian” i potwierdzony przez polskie media, był wyjątkowo bezpośredni: „Widzimy oznaki, że Rosja przygotowuje prowokacje wojskowe przeciwko państwom bałtyckim lub Polsce”. Łotysze wskazywali na działania hybrydowe: ataki rakietowe, drony lub inne akcje obliczone na wysłanie sygnału, by Zachód wstrzymał wsparcie dla Ukrainy. Podobne ostrzeżenie w tym samym czasie sformułowało inne, nienazwane państwo wschodniej flanki NATO.
Polska Agencja Wywiadu potwierdza ten obraz
Według szefa Agencji Wywiadu pułkownika Pawła Szoty istnieje realne zagrożenie, że Kreml będzie próbował przeprowadzać operacje na terenie państw wschodniej flanki NATO. Szef polskiego wywiadu ocenił, że Rosja postrzega Polskę i kraje wschodniej flanki jako przeszkodę w realizacji imperialnych celów. Jego zdaniem rosnąca presja militarna na Ukrainie może skłaniać Moskwę do szukania ujść w innych miejscach.
Scenariusze, które nie są fikcją
Wśród możliwych form prowokacji wymieniane są punktowe ataki dronów na infrastrukturę krytyczną (stacje elektroenergetyczne), symulowane naloty uruchamiające polską obronę przeciwlotniczą, czy wariant hybrydowego incydentu granicznego z udziałem małego oddziału pod pretekstem rzekomej awarii nawigacji. Ten ostatni scenariusz jest – według analityków – szczególnie niebezpieczny, bo pozostawia Kremlowi pole do interpretacji i negocjacji. Według premiera Donalda Tuska sytuacja pozostaje niestabilna, a w kolejnych tygodniach i miesiącach można spodziewać się różnych form eskalacji.
Czego chce Kreml i dlaczego akurat teraz
Zachodni analitycy są zgodni co do motywu. Ekspert ds. Rosji z think tanku Chatham House Keir Giles zwraca uwagę, że Moskwa może próbować zakłócić obecny trend poprzez tzw. eskalację horyzontalną, czyli rozprzestrzenianie konfliktu na inne kraje. Rosja pod presją ukraińskiej kampanii uderzeń dalekiego zasięgu na okolice Moskwy i Petersburga może szukać sposobu na zmianę dynamiki bez otwierania kolejnego frontu, na który po prostu nie ma sił. Ograniczona prowokacja mogłaby jednocześnie podważyć jedność NATO, zmusić Zachód do dyplomatycznych negocjacji i osłabić wsparcie dla Ukrainy.
MON: nie zawahamy się odpowiedzieć
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Maciej Klisz deklaruje wprost: „W chwili zagrożenia będziemy bronić polskich obywateli i sięgniemy po wszystkie dostępne nam systemy i środki rażenia”. Wojsko Polskie przeprowadziło już ćwiczenia stanowiące sygnał dla Moskwy: w razie prowokacji granicznej nie ma rozkazu wstrzymania ognia z automatu.
Dlaczego ostrzeżenia są seryjne, ale bez precyzyjnych szczegółów
Warto podkreślić granicę między oceną wywiadowczą a pewnikiem. „The Guardian” zaznacza, że ostrzeżenia nie są tak szczegółowe jak informacje wywiadowcze publikowane przez CIA i MI6 przed pełnoskalową rosyjską inwazją na Ukrainę w lutym 2022 roku. To oceny prawdopodobieństwa, nie potwierdzony plan. Niemniej zbieżność trzech niezależnych źródeł wywiadowczych – łotewskiego, polskiego i zachodnich sojuszników – w ciągu jednego tygodnia jest sygnałem, którego nie należy ignorować.
Warszawa: miasto, które siedzi w centrum tej układanki
W Warszawie mieści się nie tylko MON i Sztab Generalny WP, ale też kwatera główna wschodniej flanki NATO oraz europejski węzeł infrastruktury krytycznej, który sam w sobie jest możliwym celem destabilizacji. Stołeczne centrum danych, węzły energetyczne i logistyczne skupiają się właśnie w aglomeracji warszawskiej. Jesienią 2024 roku bomby zapalające w przesyłkach DHL znaleziono m.in. w Polsce – to nie był incydent teoretyczny, lecz udokumentowany, potwierdzony przez służby sabotaż, wpisujący się w dokładnie te wzorce, o których mówią teraz wywiady.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.