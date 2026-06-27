Wybuch butli z gazem na balkonie w Warszawie. Uszkodzony został sąsiedni blok
Groźna eksplozja na warszawskiej Białołęce. Na balkonie jednego z mieszkań wybuchła butla z gazem znajdująca się przy grillu. Siła wybuchu uszkodziła nie tylko balkon, ale także sąsiedni budynek. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną.
Wybuch butli z gazem na balkonie w Warszawie. Uszkodzony został także sąsiedni blok
Groźne zdarzenie na warszawskiej Białołęce. Na balkonie jednego z mieszkań doszło do wybuchu butli z gazem znajdującej się przy grillu. Siła eksplozji uszkodziła nie tylko balkon, ale również budynek stojący naprzeciwko. Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej.
Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie przy ulicy Aluzyjnej. Informację o wybuchu potwierdziła Państwowa Straż Pożarna.
Eksplozja butli z gazem na balkonie
Zgłoszenie wpłynęło do strażaków po godzinie 16. Jak przekazał bryg. Kacper Papis z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, wybuchła dziesięciokilogramowa butla z gazem znajdująca się przy grillu ustawionym na balkonie jednego z mieszkań.
Na skutek eksplozji uszkodzone zostały drewniane elementy konstrukcji balkonu.
Uszkodzenia także w sąsiednim budynku
Siła wybuchu była na tyle duża, że uszkodzenia odnotowano również w bloku znajdującym się naprzeciwko. Jak poinformowali strażacy, w jednym z mieszkań wypadła szyba.
Na miejsce skierowano cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej, które zabezpieczyły teren i prowadziły działania po wybuchu.
Trwa wyjaśnianie okoliczności
Na ten moment służby nie przekazały informacji o osobach poszkodowanych. Wyjaśniane są okoliczności eksplozji oraz dokładna przyczyna wybuchu butli z gazem.
Przypomnijmy, że korzystając z grilli gazowych na balkonach i tarasach należy zachować szczególną ostrożność oraz regularnie kontrolować stan butli i instalacji, aby zminimalizować ryzyko podobnych zdarzeń.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.