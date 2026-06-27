Wybuch butli z gazem na balkonie w Warszawie. Uszkodzony został sąsiedni blok

27 czerwca 2026 18:46 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Groźna eksplozja na warszawskiej Białołęce. Na balkonie jednego z mieszkań wybuchła butla z gazem znajdująca się przy grillu. Siła wybuchu uszkodziła nie tylko balkon, ale także sąsiedni budynek. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną.

Interwencja straży pożarnej. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Interwencja straży pożarnej. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Wybuch butli z gazem na balkonie w Warszawie. Uszkodzony został także sąsiedni blok

Groźne zdarzenie na warszawskiej Białołęce. Na balkonie jednego z mieszkań doszło do wybuchu butli z gazem znajdującej się przy grillu. Siła eksplozji uszkodziła nie tylko balkon, ale również budynek stojący naprzeciwko. Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej.

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Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie przy ulicy Aluzyjnej. Informację o wybuchu potwierdziła Państwowa Straż Pożarna.

Eksplozja butli z gazem na balkonie

Zgłoszenie wpłynęło do strażaków po godzinie 16. Jak przekazał bryg. Kacper Papis z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, wybuchła dziesięciokilogramowa butla z gazem znajdująca się przy grillu ustawionym na balkonie jednego z mieszkań.

Na skutek eksplozji uszkodzone zostały drewniane elementy konstrukcji balkonu.

Uszkodzenia także w sąsiednim budynku

Siła wybuchu była na tyle duża, że uszkodzenia odnotowano również w bloku znajdującym się naprzeciwko. Jak poinformowali strażacy, w jednym z mieszkań wypadła szyba.

Na miejsce skierowano cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej, które zabezpieczyły teren i prowadziły działania po wybuchu.

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Trwa wyjaśnianie okoliczności

Na ten moment służby nie przekazały informacji o osobach poszkodowanych. Wyjaśniane są okoliczności eksplozji oraz dokładna przyczyna wybuchu butli z gazem.

Przypomnijmy, że korzystając z grilli gazowych na balkonach i tarasach należy zachować szczególną ostrożność oraz regularnie kontrolować stan butli i instalacji, aby zminimalizować ryzyko podobnych zdarzeń.

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