Wybuch i pożar na trasie S5. Trzy osoby trafiły do szpitala

3 września 2025 09:05 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Dramatyczne sceny rozegrały się dziś rano na trasie S5, pomiędzy węzłami Bydgoszcz Miedzyń i Bydgoszcz Zachód. Doszło tam do groźnego wypadku, w wyniku którego jeden z pojazdów stanął w płomieniach. Świadkowie mówią o potężnym huku, przypominającym wybuch, po którym błyskawicznie pojawił się ogień.

Fot. Obraz zaprojektowany przez Warszawa w Pigułce wygenerowany w DALL·E 3.

Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. Strażacy walczyli z płomieniami, a zespoły ratownictwa medycznego zajęły się poszkodowanymi. Trzy osoby zostały ranne i trafiły pod opiekę lekarzy. Policja wstrzymała ruch na odcinku, by umożliwić bezpieczną akcję gaśniczą i udzielanie pomocy.

Warunki na drodze są bardzo trudne, a korek w rejonie zdarzenia szybko się wydłuża. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i wybierać alternatywne trasy.

Przyczyny wypadku i szczegółowe okoliczności zdarzenia będą teraz ustalać policjanci pod nadzorem prokuratora. Służby apelują o ostrożność, szczególnie na trasach ekspresowych, gdzie nawet drobny błąd może doprowadzić do tragedii.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl