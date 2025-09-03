Wybuch i pożar na trasie S5. Trzy osoby trafiły do szpitala
Dramatyczne sceny rozegrały się dziś rano na trasie S5, pomiędzy węzłami Bydgoszcz Miedzyń i Bydgoszcz Zachód. Doszło tam do groźnego wypadku, w wyniku którego jeden z pojazdów stanął w płomieniach. Świadkowie mówią o potężnym huku, przypominającym wybuch, po którym błyskawicznie pojawił się ogień.
Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. Strażacy walczyli z płomieniami, a zespoły ratownictwa medycznego zajęły się poszkodowanymi. Trzy osoby zostały ranne i trafiły pod opiekę lekarzy. Policja wstrzymała ruch na odcinku, by umożliwić bezpieczną akcję gaśniczą i udzielanie pomocy.
Warunki na drodze są bardzo trudne, a korek w rejonie zdarzenia szybko się wydłuża. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i wybierać alternatywne trasy.
Przyczyny wypadku i szczegółowe okoliczności zdarzenia będą teraz ustalać policjanci pod nadzorem prokuratora. Służby apelują o ostrożność, szczególnie na trasach ekspresowych, gdzie nawet drobny błąd może doprowadzić do tragedii.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.