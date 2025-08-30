Wyciek nagrania rozmowy pilota F-16 z kontrolą lotów. PAŻP wydała pilny komunikat
Tragiczna śmierć majora Macieja „Slaba” Krakowiana wciąż budzi ogromne emocje. W sieci pojawiło się nagranie rozmowy pilota F-16 z kontrolą lotów, które – zdaniem niektórych – miało miejsce tuż przed katastrofą w Radomiu. Choć autentyczność zapisu nie została potwierdzona, sprawa jest poważna i zmusiła Polską Agencję Żeglugi Powietrznej do wydania nagłego oświadczenia.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie uczestniczyła w koordynacji lotów treningowych przed AirShow w Radomiu. pic.twitter.com/hmMMjRJc3O
Według materiału opublikowanego przez TVN24, w ostatnich chwilach przed tragedią mogło dojść do nieporozumienia pomiędzy pilotem a kontrolerem. Z nagrania wynika, że kontroler pomylił F-16 „Slaba” z samolotem FA-50, który znajdował się w tym samym rejonie. Maszyny miały się zbliżyć do siebie na odległość zaledwie kilkuset metrów.
Prokuratura jednak dystansuje się od tych doniesień. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, poinformował, że zapis nie pochodzi z materiału dowodowego i obecnie nie jest weryfikowany. Nie potwierdzono też, aby w związku z tą sprawą zatrzymano kogokolwiek z kontroli lotów. Skiba dodał, że nagranie mogło zostać zmanipulowane, a nawet wygenerowane przez sztuczną inteligencję, albo pochodzić z innego dnia. Śledczy koncentrują się obecnie na badaniu wraku i miejsca katastrofy.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odniosła się do sprawy krótko, podkreślając, że nie uczestniczyła w koordynacji lotów treningowych przed AirShow w Radomiu. Odpowiedzialność za nadzór nad przestrzenią powietrzną spoczywała na wojskowych kontrolerach.
