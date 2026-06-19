Wygląda jak z drogiej galerii. Biedronka wyprzedaje za półdarmo. W całej Warszawie ludzie szukają tego kompletu
W wielu warszawskich sklepach Biedronka trwa prawdziwe polowanie na wyjątkowo tani zestaw naczyń. Klienci informują, że produkty z popularnej kolekcji można kupić za ułamek regularnej ceny, jeśli skorzysta się z aktualnej promocji. Niektóre osoby odwiedzają nawet kilka sklepów, aby skompletować cały zestaw.
Największe zainteresowanie budzą duże miski, płaskie talerze, maselniczki oraz elegancki komplet składający się z mlecznika i cukiernicy. Po zastosowaniu promocji cena pojedynczych elementów spada do poziomu, który jeszcze niedawno wydawał się niemożliwy.
Jak działa promocja?
Klienci zwracają uwagę na akcję „50 proc. taniej przy zakupie trzech produktów”. Oznacza to, że wybierając trzy oznaczone artykuły, najtańszy z nich lub wszystkie objęte promocją produkty mogą zostać naliczone z dużym rabatem, zgodnie z zasadami obowiązującymi w sklepie.
W praktyce wiele osób informuje, że komplet naczyń można skompletować za około 15 zł. To właśnie dlatego produkty szybko znikają z półek.
Tych produktów szukają klienci
Największym zainteresowaniem cieszą się:
duże miski,
płaskie talerze,
maselniczki,
zestawy składające się z mlecznika i cukiernicy.
Klienci podkreślają, że produkty dobrze sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i podczas rodzinnych spotkań czy letnich przyjęć w ogrodzie.
W niektórych sklepach półki szybko pustoszeją
Warszawiacy publikują w mediach społecznościowych zdjęcia swoich zakupów i informują o kolejnych lokalizacjach, w których można jeszcze znaleźć przecenione artykuły. Problemem staje się jednak dostępność. W części sklepów najpopularniejsze elementy wyprzedaży zostały wykupione już w pierwszych godzinach.
Warto pamiętać, że dostępność produktów może różnić się w zależności od sklepu i dostaw.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz odświeżyć wyposażenie kuchni lub szukasz niedrogich dodatków do domu, warto zajrzeć do najbliższej Biedronki. Klienci informują, że przy wykorzystaniu promocji można kupić wybrane elementy kolekcji za około 15 zł za komplet. W przypadku takich wyprzedaży najpopularniejsze produkty znikają jednak bardzo szybko, dlatego nie warto odkładać zakupów na później. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.