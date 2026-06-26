Wyjątkowa atrakcja w Warszawie. Takiej okazji nie było od lat
To będzie prawdziwa gratka nie tylko dla miłośników komunikacji miejskiej. Już od najbliższego weekendu po ulicach Warszawy będzie można przejechać się historycznymi tramwajami z Krakowa i Poznania. W stolicy pojawia sie wagony, które nigdy wcześniej nie woziły warszawskich pasażerów lub robiły to jedynie przez bardzo krotki czas.
Warszawa zamieni się w żywe muzeum
Od 27 czerwca wakacyjne kursowanie rozpoczynają Warszawskie Linie Turystyczne. Na tory wyjadą nie tylko kultowe stołeczne tramwaje z lat 40., 50., 60. i 70., ale również dwa wyjątkowe historyczne wagony wypożyczone z innych miast.
Pasażerowie będą mogli zobaczyć krakowską doczepę typu S2D oraz legendarny poznański tramwaj GT6, nazywany przez mieszkańców Poznania „Helmutem”.
To jedyna taka okazja
Historyczne wagony są efektem współpracy pomiędzy polskimi miastami. Warszawa udostępniła swoje zabytkowe tramwaje, a w zamian otrzymała pojazdy reprezentujące zupełnie inną historię i styl podróżowania.
W tym roku projekt jest jeszcze większy niż dotychczas. Do współpracy z Krakowem dołączył również Poznań, a wkrótce do akcji ma włączyć się także Gdańsk.
Dzięki temu warszawiacy będą mogli odbyć podróż pojazdami, które przez dziesięciolecia woziły pasażerów w innych częściach Polskii i Europy.
Nie tylko zabytkowe tramwaje
W wakacje na ulice wyjadą również dobrze znane warszawiakom „berlinki”, wagony typu N, kultowe tramwaje 13N, nazywane „parówkami”, oraz legendarne 105Na, czyli popularne „akwaria”.
Historyczna linia T będzie kursowała w soboty, niedziele i święta reprezentacyjną trasą przez centrum oraz Pragę, dwukrotnie przekraczając Wisłę. Z kolei linia 36 będzie obsługiwana zabytkowymi wagonami codziennie.
Na tym atrakcje się nie kończą
Warszawskie Linie Turystyczne przygotowały także przejazdy zabytkowymi autobusami, w tym kultowymi Jelczami i Ikarusami. Chętni będą mogli również skorzystać z rejsów po Wiśle, przepraw promowych, rejsów statkiem „Kopernik” czy przejazdów kolejką wąskotorową do Piaseczna.
Sezon zwieńczy urodzinowa potańcówka Warszawskich Linii Turystycznych, która odbędzie się 27 czerwca wieczorem na Plaży Poniatówka.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Jeśli szukasz pomysłu na weekend w Warszawie, to jedna z najbardziej nietypowych atrakcji tego lata. Przejazd historycznym tramwajem pozwala zobaczyć stolicę z zupełnie innej perspektywy i poczuć klimat sprzed kilkudziesięciu lat. Warto jednak pamiętać, że zabytkowe wagony kursują tylko w wybrane dni i cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego najlepiej zaplanować przejażdżkę wcześniej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.