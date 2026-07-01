Wyłączą prąd na targowisku w Warszawie. W sobotę przez 11 godzin bez prądu. Pełne lodówki towaru na szali.
W sobotę, 4 lipca, Targowisko w Falenicy zostanie pozbawione prądu na jedenaście godzin – od 7:30 do 18:30. Dla sprzedawców to nie tylko utrudnienie, ale realne zagrożenie finansowe: stragan pełen towaru wymagającego chłodzenia, a jedyny dzień tygodnia, w którym można coś zarobić, znika w mrok i upał.
Sobota to dla wielu handlarzy jedyny solidny dzień sprzedaży
Jeden ze sprzedawców opisał sytuację na lokalnej grupie na Facebooku bez owijania w bawełnę: lodówki zapełnione towarem, a przerwa w prądzie zaplanowana akurat na sobotnią szóstą rano do wieczora. W obliczu tego zapowiedział, że będzie stać przy stoisku od godziny 6:00, żeby sprzedać jak najwięcej przed wyłączeniem zasilania i ocalić choć część produktów. Klientom polecił robienie zapasów w czwartek i piątek.
Skąd ta przerwa – i dlaczego akurat w sobotę
Przerwa jest związana z trwającą modernizacją linii kolejowej otwockiej na odcinku Warszawa Wawer – Otwock – inwestycją wartą 1,4 mld zł, finansowaną ze środków unijnych (FEnIKS), którą PKP PLK realizuje wspólnie z firmą Trakcja. Prace przy infrastrukturze kolejowej wymagają czasowego wyłączenia zasilania w pobliżu torów. Falenica jest jednym z ośmiu przebudowywanych przystanków na tej trasie – modernizowany jest m.in. tunel pod torami, perony i cała sieć energetyczna w okolicy stacji. Wyłączenia energii w weekendy są typowe dla tego rodzaju prac – właśnie w soboty i niedziele można prowadzić najbardziej inwazyjne roboty bez zakłócania szczytowego ruchu pracowniczego. Dla handlarzy z targowiska, dla których sobota jest kluczowym dniem sprzedaży, taki harmonogram jest jednak wyjątkowo dotkliwy.
Modernizacja ma trwać do 2028 roku
Mieszkańcy Falenicy, Wawra i Otwocka muszą uzbroić się w cierpliwość – prace potrwają do 2028 roku. Efektem ma być radykalna poprawa komunikacji kolejowej w tym rejonie: dwa dodatkowe tory umożliwią rozdzielenie ruchu dalekobieżnego od aglomeracyjnego, a liczba pociągów wzrośnie nawet do jednego co pięć minut. Tymczasem kolejne etapy robót oznaczają kolejne wyłączenia prądu, zmiany w ruchu drogowym i utrudnienia dla lokalnych firm i mieszkańców.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.