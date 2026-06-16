Wyłączą prąd w Warszawie już jutro. Twoja ulica może być na liście – sprawdź przed nocą
W środę, 17 czerwca 2026 roku, dystrybutor energii wyłączy prąd na kilku ulicach w Warszawie – przerwa potrwa od godziny 8:00 do 16:00, czyli pełne osiem godzin. Bez energii elektrycznej zostanie kilkaset adresów przy ulicach Pułaskiego, Szałwiowej, Weteranów, Kołacińskiej i Żywicznej. Czy Twój budynek jest na tej liście?
Jutro bez prądu – pełna lista ulic i numerów
Planowane wyłączenie na środę, 17 czerwca, obejmuje następujące adresy:
- Ul. Kazimierza Pułaskiego – numery 13–13A, 15–19, 27–30, 37
- Ul. Kołacińska – numer 36
- Ul. Szałwiowa – numery 32, 34A, 36, 39–41A, 43, 45
- Ul. Weteranów – numery 11–12, 15, 19–21, 23–27, 29–30, 32–33C, 35, 37–37A
- Ul. Żywiczna – numer 28
Przyczyną przerwy jest przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia (nN). To prace modernizacyjne, które mają poprawić niezawodność sieci w tym rejonie Warszawy. Przerwa jest planowa – oznacza to, że dystrybutor ma ją w harmonogramie z wyprzedzeniem i nie jest ona skutkiem awarii.
Dziś, 16 czerwca – ul. Wergiliusza 5 i 7 już bez prądu
Wyłączenie przy ul. Wergiliusza dotyczy numerów pięć i siedem i trwa dziś od godziny 8:00 do 15:00. Przyczyną jest rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej. Jeśli mieszkasz pod tym adresem i czytasz ten tekst przed godziną 15:00 – przerwa wciąż może trwać. Po tej godzinie zasilanie powinno zostać przywrócone.
23 czerwca – ul. Brodnicka 4–4A
Kolejna planowana przerwa w Warszawie przypada na wtorek, 23 czerwca 2026 roku. Wyłączenie obejmie ul. Brodnicką, numery cztery i cztery A, i potrwa od godziny 8:00 do 14:00. Przyczyną jest rozbudowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV – prace polegające na układaniu lub wymianie podziemnej infrastruktury elektroenergetycznej.
Ważna zasada: wyłączenie może zostać odwołane
Dystrybutor wyraźnie zaznaczył przy każdej z trzech pozycji, że planowane wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy prace techniczne zostaną ukończone wcześniej, warunki atmosferyczne uniemożliwiają prace na liniach napowietrznych, albo zmieni się harmonogram ekip remontowych. Warto jednak planować dzień z założeniem, że przerwa faktycznie nastąpi – i przygotować się na nią z wyprzedzeniem.
Skąd wziąć aktualną listę wyłączeń dla swojej ulicy w Warszawie?
Dystrybutorzy energii mają ustawowy obowiązek informowania odbiorców o planowanych przerwach z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem – wynika to z art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.). Dla większości dzielnic Warszawy operatorem systemu dystrybucyjnego jest Stoen Operator sp. z o.o. – aktualne plany wyłączeń publikuje on na stronie stoen.pl w zakładce „Planowane wyłączenia”. Wpisując nazwę ulicy lub kod pocztowy, można sprawdzić, czy dany adres jest objęty harmonogramem na najbliższe dni. Alternatywnie numer infolinii Stoen Operator to 22 821 31 31.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli Twój adres jest na liście?
- Naładuj urządzenia dziś wieczorem – telefon, laptop, powerbank. Przy ośmiogodzinnej przerwie zapas baterii jest kluczowy, zwłaszcza jeśli pracujesz zdalnie.
- Odłącz wrażliwy sprzęt – serwery domowe, urządzenia NAS, akwaria z pompami i filtrami. Nagłe przywrócenie zasilania może powodować skoki napięcia, które uszkadzają elektronikę.
- Zabezpiecz żywność – przy ośmiu godzinach bez prądu lodówka i zamrażarka mogą tracić temperaturę. Ogranicz otwieranie drzwi do minimum, a wrażliwe produkty przełóż do chłodnicy z lodem.
- Poinformuj pracodawcę z wyprzedzeniem – jeśli pracujesz zdalnie i nie masz mobilnego internetu jako zapasowego łącza, warto z wyprzedzeniem powiadomić przełożonego o możliwej przerwie w dostępności.
- Skontaktuj się z dystrybutorem w przypadku szczególnych potrzeb – osoby korzystające ze sprzętu medycznego zasilanego z sieci (respiratory, koncentratory tlenu) powinny zgłosić ten fakt dystrybutorowi. Operator ma obowiązek uwzględnić takich odbiorców przy planowaniu przerw.
- Sprawdź aktualny harmonogram przed snem – wyłączenie może zostać odwołane. Strona stoen.pl aktualizowana jest na bieżąco.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.