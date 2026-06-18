Wynajmujesz albo sprzedajesz mieszkanie w Warszawie? Jeden brakujący dokument kosztuje 5 tysięcy złotych – a w 2026 roku kontrole ruszyły na poważnie
W 2026 roku świadectwo charakterystyki energetycznej przestało być formalnością, którą można pominąć. Nowy wzór dokumentu z klasami od A+ do G, obowiązek podawania klasy w ogłoszeniach na portalach nieruchomości, notariusze sprawdzający certyfikaty przy aktach sprzedaży i wynajem – każda z tych ścieżek prowadzi do tej samej kary: grzywny do 5 tysięcy złotych nakładanej przez nadzór budowlany. Jak warszawski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego weryfikuje właścicieli i skąd się dowiaduje o naruszeniach?
Co się zmieniło w 2026 roku – nowe klasy energetyczne jak na lodówce
Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości obowiązuje w Polsce od 28 kwietnia 2023 roku na mocy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Jednak rok 2026 przyniósł istotne zmiany w samym dokumencie. Nowe wzory świadectw wprowadzają osiem klas energetycznych od A+ do G – identyczny system jak etykiety na sprzęcie AGD. Klasa A+ oznacza budynek produkujący więcej energii niż zużywa (np. z panelami fotowoltaicznymi), klasa A – budynek bezemisyjny, klasa G – obiekt o najwyższym zużyciu energii.
Zmiana nie jest kosmetyczna. Dla właściciela mieszkania w warszawskiej kamienicy klasa G lub F widoczna w ogłoszeniu może realnie obniżyć zainteresowanie najemców lub kupujących – szczególnie po tym, jak Francja i Holandia zaczęły wprowadzać zakazy podnoszenia czynszów i wynajmu dla nieruchomości o najniższej klasie energetycznej. W Polsce takie przepisy jeszcze nie obowiązują, ale unijne rozporządzenie EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) wskazuje wyraźny kierunek: budynki klasy G mają stopniowo znikać z rynku najmu i sprzedaży.
Od 2026 roku w ogłoszeniach o sprzedaży lub wynajmie obowiązkowe jest podanie klasy energetycznej oraz wartości wskaźnika EP (roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, wyrażone w kWh/m²·rok). Portale nieruchomości takie jak Otodom i OLX Nieruchomości już implementują te pola jako wymagane – brak danych w ogłoszeniu może być podstawą do kontroli.
Jak PINB w Warszawie dowiaduje się o braku świadectwa?
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy nie prowadzi aktywnych kontroli polegających na obchodzeniu mieszkań z pytaniem o certyfikat. Mechanizm działania jest inny i w 2026 roku stał się bardziej szczelny dzięki kilku połączonym kanałom informacyjnym.
Pierwszy kanał to notariusz. Przy każdej umowie sprzedaży nieruchomości notariusz ma obowiązek odnotować w akcie notarialnym, czy świadectwo zostało przekazane nabywcy. Jeśli nie zostało – notariusz poucza sprzedającego o grożącej karze grzywny. Akt notarialny trafia do rejestrów, a brak świadectwa zostaje odnotowany. Przy najmie okazjonalnym – coraz popularniejszej formie wynajmu w Warszawie – notariusze coraz częściej żądają okazania certyfikatu przed poświadczeniem podpisów.
Drugi kanał to Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków (CRCEB), dostępny na stronie rejestryceeb.pl. Każde legalnie wystawione świadectwo musi być zarejestrowane w tym systemie i ma unikalny numer. Każdy – w tym urzędnik nadzoru budowlanego – może sprawdzić, czy dany adres lub numer KW ma zarejestrowane aktualne świadectwo. Brak wpisu przy adresie, który pojawia się w ogłoszeniach wynajmu lub sprzedaży, to sygnał do działania.
Trzeci kanał – i najczęstszy w praktyce – to zgłoszenia od najemców. Najemca, który przy podpisywaniu umowy nie otrzymał świadectwa, może zgłosić ten fakt do PINB. W sporach o kaucję lub warunki umowy niektórzy najemcy grożą właśnie takim zgłoszeniem jako kartą przetargową wobec właściciela. Nadzór budowlany ma wtedy obowiązek zareagować.
Kto w Warszawie musi mieć świadectwo – i kto jest zwolniony?
Obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości w momencie zawierania nowej umowy najmu lub sprzedaży – bez wyjątku dla roku budowy, metrażu czy standardu. Kawalerka 25 metrów kwadratowych w bloku na Ursynowie podlega tym samym zasadom co willa na Wilanowie. Właściciele spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz osoby z lokatorskim prawem spółdzielczym są objęci obowiązkiem na takich samych zasadach.
Ważny szczegół dla właścicieli mieszkań w blokach i kamienicach: świadectwo dotyczy konkretnego lokalu, nie całego budynku. Jeśli spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa przeprowadziła termomodernizację – wymianę okien, ocieplenie elewacji, nowy system grzewczy – dotychczasowe świadectwo traci ważność i należy wyrobić nowe, uwzględniające poprawioną charakterystykę. To jeden z najczęstszych błędów warszawskich właścicieli: posiadanie świadectwa sprzed termomodernizacji, które technicznie jest nieaktualne.
Zwolnione z obowiązku są wyłącznie: budynki mieszkalne użytkowane nie dłużej niż cztery miesiące w roku (domki letniskowe), wolnostojące budynki o powierzchni poniżej 50 metrów kwadratowych oraz miejsca kultu religijnego. Zwolnienie dla „małych mieszkań poniżej 50 m²” to mit – dotyczy ono wyłącznie wolnostojących budynków, a nie mieszkań w blokach.
Ile kosztuje świadectwo i ile grozi za jego brak?
Koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej nie jest regulowany urzędowo. W Warszawie za mieszkanie w bloku ceny zaczynają się od 200-300 złotych dla małych lokali i sięgają 600-800 złotych dla większych. Dom jednorodzinny to koszt od 500 do 1200 złotych, a duży budynek wielorodzinny lub biurowiec – od 1500 złotych wzwyż. Dokument jest ważny przez 10 lat od dnia sporządzenia – o ile nie nastąpiły zmiany w charakterystyce energetycznej budynku.
Grzywna za nieprzekazanie świadectwa wynosi do 5 tysięcy złotych i jest nakładana przez organy nadzoru budowlanego lub PINB. W przypadku braku przekazania dokumentu przy akcie notarialnym grożący wymiar kary wynosi do 20 tysięcy złotych – to nowa stawka wprowadzona nowelizacją, wyraźnie wyższa od poprzedniej. Nabywca ani najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa – nawet podpisane oświadczenie o rezygnacji nie zwalnia właściciela z odpowiedzialności.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli jesteś właścicielem mieszkania w Warszawie?
- Planujesz wynajem lub sprzedaż? – sprawdź, czy Twoje świadectwo jest ważne i zarejestrowane w CRCEB pod adresem rejestryceeb.pl. Ważność trwa 10 lat od daty wystawienia, ale traci aktualność po termomodernizacji budynku. Jeśli blok przeszedł ocieplenie lub wymianę okien – wymagane jest nowe świadectwo.
- Brak świadectwa w ogłoszeniu to ryzyko – od 2026 roku portale nieruchomości wymagają podania klasy energetycznej w ogłoszeniu. Brak tej informacji może przyciągnąć uwagę nadzoru budowlanego, zanim w ogóle dojdzie do podpisania umowy.
- Nie czekaj na notariusza – zamów świadectwo przed wystawieniem ogłoszenia, a nie dzień przed podpisaniem aktu. W Warszawie przy dużym popycie na certyfikatorów termin realizacji w trybie standardowym wynosi od trzech do siedmiu dni roboczych, a w trybie ekspresowym – kilkanaście godzin za wyższą opłatą.
- Certyfikator musi być w rejestrze – świadectwo może sporządzić wyłącznie osoba wpisana do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków (rejestr certyfikatorów dostępny pod tym samym adresem co rejestr świadectw). Dokument sporządzony przez osobę spoza rejestru jest nieważny, a właściciel nadal podlega karze.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.