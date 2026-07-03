Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 już są. Warszawa i Mazowsze czekają na rekrutację do szkół
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026. Do testów przystąpiło blisko 387 tys. uczniów, którzy poznali już średnie rezultaty z języka polskiego, matematyki i języków obcych. To właśnie te wyniki będą miały kluczowy wpływ na rekrutację do liceów, techników i szkół branżowych, szczególnie w Warszawie, gdzie konkurencja o miejsca od lat należy do największych w kraju.
CKE opublikowała pierwsze wyniki. Tak poradzili sobie uczniowie
Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wstępne dane dotyczące egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w maju 2026 roku. Egzamin jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową i obejmuje trzy przedmioty.
Średnie wyniki w skali kraju przedstawiają się następująco:
- język polski – 65 proc.,
- matematyka – 55 proc.,
- język angielski – 73 proc.
Największą popularnością ponownie cieszył się język angielski, który wybrało niemal 99 proc. zdających. Pozostali uczniowie przystąpili do egzaminów z języka niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego oraz włoskiego.
Matematyka ponownie największym wyzwaniem
Podobnie jak w poprzednich latach, najniższy średni wynik uczniowie uzyskali z matematyki. Średnia na poziomie 55 proc. pokazuje, że właśnie ten przedmiot nadal sprawia największe trudności ósmoklasistom.
Zdecydowanie lepiej wypadł egzamin z języka angielskiego, gdzie średni rezultat wyniósł 73 proc.. Z kolei język polski zakończył się średnim wynikiem 65 proc..
Egzaminu nie można oblać. Wynik ma jednak ogromne znaczenie
Egzamin ósmoklasisty różni się od matury. Nie obowiązuje minimalny próg zaliczenia, dlatego uczeń nie może go formalnie nie zdać.
Nie oznacza to jednak, że rezultat jest bez znaczenia. Wręcz przeciwnie – liczba zdobytych punktów może zdecydować o przyjęciu do wybranej szkoły ponadpodstawowej.
Zgodnie z zasadami rekrutacji wyniki egzaminu odpowiadają za połowę możliwej do zdobycia punktacji. Pozostałe punkty uczniowie otrzymują za oceny na świadectwie, szczególne osiągnięcia, konkursy oraz działalność społeczną.
Warszawa. Tu walka o miejsce w liceum jest najtrudniejsza
Dla uczniów z Warszawy i okolic tegoroczne wyniki mają szczególne znaczenie. Stolica od lat należy do najbardziej konkurencyjnych rynków edukacyjnych w Polsce.
Każdego roku o miejsca w renomowanych warszawskich liceach ubiegają się nie tylko mieszkańcy miasta, ale również uczniowie z całego Mazowsza. W najlepszych szkołach progi punktowe często należą do najwyższych w kraju.
To oznacza, że nawet niewielkie różnice w wynikach egzaminu mogą przesądzić o dostaniu się do wymarzonego liceum lub technikum.
Na pełne wyniki trzeba jeszcze poczekać
Opublikowane przez CKE dane mają charakter wstępny. Nie uwzględniają uczniów, którzy przystępowali do egzaminów w terminie dodatkowym organizowanym w czerwcu.
Pełne zestawienie wyników zostanie opublikowane po zakończeniu wszystkich sesji egzaminacyjnych i zweryfikowaniu danych ze wszystkich szkół.
Co dalej? Rusza najważniejszy etap rekrutacji
Dla setek tysięcy uczniów to dopiero początek kolejnego etapu. Najbliższe tygodnie upłyną pod znakiem składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych oraz oczekiwania na listy zakwalifikowanych kandydatów.
W największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Poznań, konkurencja o miejsca w najlepszych liceach tradycyjnie będzie bardzo duża.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.