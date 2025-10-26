Wypłaty już 31 października. Rodzice dostaną 1500 lub 1900 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu
Już 31 października tysiące polskich rodzin otrzyma kolejne przelewy z programu „Aktywny Rodzic”. Świadczenie wynosi 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – nawet 1900 zł. Co istotne, wysokość dochodów rodziny nie ma żadnego znaczenia, a wypłaty realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Dla kogo 1500 zł, a dla kogo 1900 zł?
Program „Aktywny Rodzic” ruszył 1 października 2024 roku i od tego czasu objął setki tysięcy rodzin z małymi dziećmi. Z pomocy mogą korzystać rodzice dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, którzy wychowują dziecko samodzielnie, oddają je do żłobka lub łączą opiekę z pracą zawodową.
W zależności od wybranej formy wsparcia rodzicom przysługuje:
- 1500 zł miesięcznie – dla rodziców aktywnych zawodowo (wariant „Aktywni rodzice w pracy”),
- do 1500 zł miesięcznie – dla rodziców, których dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub zostaje pod opieką dziennego opiekuna (wariant „Aktywnie w żłobku”),
- 1900 zł miesięcznie – w przypadku dziecka z niepełnosprawnością,
- 500 zł miesięcznie – dla rodziców, którzy pozostają w domu z maluchem (wariant „Aktywnie w domu”).
Dochód nie ma znaczenia
W odróżnieniu od wielu wcześniejszych programów, takich jak 500+ czy rodzinny kapitał opiekuńczy, „Aktywny Rodzic” nie jest uzależniony od wysokości dochodów.
Każdy rodzic dziecka do 3. roku życia może otrzymywać wsparcie, niezależnie od tego, ile zarabia.
Weryfikowana jest jedynie aktywność zawodowa – w przypadku świadczenia „Aktywni rodzice w pracy” trzeba potwierdzić, że rodzic rzeczywiście pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą.
Kiedy i jak przychodzą pieniądze?
Świadczenia z programu są wypłacane przez ZUS i trafiają bezpośrednio na konto rodziców.
- Wypłaty z tytułu „Aktywnie w żłobku” realizowane są 20. dnia każdego miesiąca,
- Pozostałe formy wsparcia – „Aktywni rodzice w pracy” i „Aktywnie w domu” – ZUS przelewa ostatniego dnia roboczego miesiąca, czyli 31 października.
Oznacza to, że już w czwartek pieniądze pojawią się na kontach tysięcy rodzin w całej Polsce.
Kiedy świadczenie nie przysługuje?
Zgodnie z ustawą, wsparcie można otrzymywać przez 24 miesiące – od 12. do 35. miesiąca życia dziecka.
Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko ukończyło 3 lata lub gdy rodzic pobiera inne świadczenie z tego samego tytułu.
Co ważne – choroba rodzica lub dziecka nie wpływa na wypłatę pieniędzy. Nawet w przypadku zwolnienia lekarskiego (L4), świadczenie nie jest wstrzymywane.
Rząd o programie: „Pomoc dla aktywnych i dla rodzin”
Premier Donald Tusk przypomniał, że celem programu jest wsparcie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.
– „To nie są moje urodziny, ale jest co świętować. Dzięki ‘babciowemu’ ponad 630 tysięcy dzieci objętych jest pomocą. Rodzice mogą pracować i jednocześnie mieć zapewnioną opiekę dla swoich dzieci” – mówił premier w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
Co dalej z programem?
Resort rodziny i polityki społecznej zapowiada, że w przyszłym roku program zostanie rozszerzony o nowe formy wsparcia, w tym możliwość elastycznego wyboru między dopłatą do żłobka a świadczeniem wypłacanym bezpośrednio rodzicom.
Program „Aktywny Rodzic” ma obowiązywać bezterminowo, a środki na jego realizację są zagwarantowane w budżecie państwa.
Co warto zapamiętać
- Najbliższe wypłaty – 31 października 2025 r.
- Kwota świadczenia: 1500 zł lub 1900 zł miesięcznie
- Program obejmuje dzieci od 12 do 35 miesięcy
- Dochód nie ma wpływu na przyznanie wsparcia
- Wnioski przyjmuje i wypłaty realizuje ZUS
To jedno z najpopularniejszych świadczeń rodzinnych ostatnich lat. Dla wielu rodziców 1500 zł miesięcznie oznacza realne wsparcie domowego budżetu – i większy spokój w codziennym łączeniu pracy z wychowaniem dziecka.
