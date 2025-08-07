Wyprawka szkolna taniej! Biedronka rozdaje 5 produktów gratis – tylko do 7 sierpnia
Ruszyła gorąca promocja w Biedronce. Klienci kompletujący szkolną wyprawkę mogą teraz zyskać aż 5 produktów gratis. Wystarczy kupić 10 artykułów szkolnych i wybrać dowolne produkty. Oferta obowiązuje tylko do środy 7 sierpnia 2025 roku.
5+5 gratis – czyli jak oszczędzić na wyprawce
Rodzice uczniów dobrze wiedzą, jak wysokie potrafią być koszty związane z powrotem dzieci do szkoły. Plecaki, zeszyty, kredki, piórniki, farby i inne akcesoria szybko podbijają rachunek przy kasie. Biedronka wychodzi naprzeciw potrzebom rodzin i oferuje promocję „5+5 gratis” na artykuły szkolne. Kupując 10 produktów z wybranej kategorii, 5 najtańszych dostajemy za darmo.
Jakie produkty biorą udział w promocji?
W promocji można mieszać dowolnie produkty z następujących kategorii:
-
artykuły piśmiennicze i papiernicze
-
przybory plastyczne
-
akcesoria szkolne
-
plecaki, piórniki, worki, lampki
Promocja dotyczy także namiotów sezonowych, w których znajdują się stoiska szkolne.
Co jest wyłączone z promocji?
Nie wszystkie produkty biorą udział w akcji. Z promocji wyłączono:
-
papier ksero
-
książki
-
meble szkolne
-
bidony i lunchboxy
-
produkty marki Zina
Limit dzienny i warunki
Promocja dotyczy klientów posiadających kartę Moja Biedronka lub aplikację mobilną. Obowiązuje limit dzienny: 10 produktów, z czego 5 najtańszych zostaje odliczonych od rachunku jako gratis. Oferty nie można łączyć z innymi promocjami na te same produkty.
Do kiedy trwa promocja?
Promocja obowiązuje od 4 do 7 sierpnia 2025 roku (niedziela – środa). To idealny moment, by skompletować szkolne zakupy i jednocześnie realnie zaoszczędzić.
Nie zwlekaj – wyprawka szkolna może być tańsza, niż myślisz!
Rodzice, którzy zrobią zakupy w najbliższych dniach, zyskają nie tylko pełne plecaki dziecięce, ale też dodatkowe oszczędności. Promocja „5+5 gratis” to jeden z najlepszych sposobów, by ograniczyć wydatki przed 1 września.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.