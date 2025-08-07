Wyprawka szkolna taniej! Biedronka rozdaje 5 produktów gratis – tylko do 7 sierpnia

7 sierpnia 2025

Ruszyła gorąca promocja w Biedronce. Klienci kompletujący szkolną wyprawkę mogą teraz zyskać aż 5 produktów gratis. Wystarczy kupić 10 artykułów szkolnych i wybrać dowolne produkty. Oferta obowiązuje tylko do środy 7 sierpnia 2025 roku.

5+5 gratis – czyli jak oszczędzić na wyprawce

Rodzice uczniów dobrze wiedzą, jak wysokie potrafią być koszty związane z powrotem dzieci do szkoły. Plecaki, zeszyty, kredki, piórniki, farby i inne akcesoria szybko podbijają rachunek przy kasie. Biedronka wychodzi naprzeciw potrzebom rodzin i oferuje promocję „5+5 gratis” na artykuły szkolne. Kupując 10 produktów z wybranej kategorii, 5 najtańszych dostajemy za darmo.

Jakie produkty biorą udział w promocji?

W promocji można mieszać dowolnie produkty z następujących kategorii:

  • artykuły piśmiennicze i papiernicze

  • przybory plastyczne

  • akcesoria szkolne

  • plecaki, piórniki, worki, lampki

Promocja dotyczy także namiotów sezonowych, w których znajdują się stoiska szkolne.

Co jest wyłączone z promocji?

Nie wszystkie produkty biorą udział w akcji. Z promocji wyłączono:

  • papier ksero

  • książki

  • meble szkolne

  • bidony i lunchboxy

  • produkty marki Zina

Limit dzienny i warunki

Promocja dotyczy klientów posiadających kartę Moja Biedronka lub aplikację mobilną. Obowiązuje limit dzienny: 10 produktów, z czego 5 najtańszych zostaje odliczonych od rachunku jako gratis. Oferty nie można łączyć z innymi promocjami na te same produkty.

Do kiedy trwa promocja?

Promocja obowiązuje od 4 do 7 sierpnia 2025 roku (niedziela – środa). To idealny moment, by skompletować szkolne zakupy i jednocześnie realnie zaoszczędzić.

Nie zwlekaj – wyprawka szkolna może być tańsza, niż myślisz!

Rodzice, którzy zrobią zakupy w najbliższych dniach, zyskają nie tylko pełne plecaki dziecięce, ale też dodatkowe oszczędności. Promocja „5+5 gratis” to jeden z najlepszych sposobów, by ograniczyć wydatki przed 1 września.

