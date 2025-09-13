Wyrzutnia pocisków przeciwpancernych znaleziona pod Warszawą! Alarm i służby w akcji
Mieszkańcy Józefowa pod Warszawą przeżyli dziś chwilę grozy. Policja natrafiła tam na niebezpieczny przedmiot przypominający wojskową wyrzutnię przeciwpancerną typu Fagot. Teren natychmiast został zabezpieczony, a na miejsce wezwano Żandarmerię Wojskową oraz pirotechników i specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego.
Niebezpieczne znalezisko i błyskawiczna reakcja służb
Wstępne ustalenia wskazują, że odnaleziony przedmiot to prawdopodobnie poradziecka wyrzutnia używana do wystrzeliwania pocisków przeciwpancernych. Tego typu uzbrojenie, choć przestarzałe, wciąż stanowi potencjalne zagrożenie – szczególnie jeśli znajdzie się w rękach osób niepowołanych.
Służby natychmiast przystąpiły do działania. Teren zabezpieczono, a znalezisko zostanie niezwłocznie przetransportowane na wojskowy poligon, gdzie po dokładnej analizie zostanie zneutralizowane przez saperów.
Czy mieszkańcom grozi niebezpieczeństwo?
Żandarmeria Wojskowa uspokaja – obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla ludności cywilnej. Wszystkie procedury zostały przeprowadzone zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, a akcja przebiegła sprawnie.
Zakaz posiadania broni i amunicji – przypomnienie od służb
W związku z tym incydentem służby po raz kolejny przypominają, że posiadanie broni, amunicji oraz wojskowego sprzętu przez osoby nieuprawnione jest surowo zabronione i grozi odpowiedzialnością karną. Przedmioty tego typu, choć mogą wydawać się „pamiątkami” z przeszłości, wciąż stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia.
Co to jest Fagot?
Fagot (9K111) to radziecki system kierowanych pocisków przeciwpancernych, opracowany w latach 70. XX wieku. Mimo upływu dekad wciąż znajduje się na wyposażeniu wielu armii na świecie i może być używany w działaniach bojowych. Jego obecność w rękach cywili to poważne zagrożenie.
Co to oznacza dla mieszkańców?
– Bądź czujny: jeśli zauważysz podejrzane przedmioty przypominające broń lub amunicję, nie dotykaj ich i natychmiast zawiadom służby.
– Nie przechowuj „pamiątek” z czasów PRL czy wojska. Choć mogą wydawać się nieszkodliwe, ich posiadanie bez zezwolenia jest nielegalne.
– W razie wątpliwości co do legalności posiadanego sprzętu wojskowego, skontaktuj się z najbliższą komendą policji lub jednostką wojskową.
