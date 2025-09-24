Z ostatniej chwili. Dramat na trasie S2. Zderzenie dwóch TIR-ów, kobieta zakleszczona w kabinie

24 września 2025

Na warszawskim odcinku trasy S2 w kierunku Poznania doszło dziś rano do bardzo poważnego wypadku. Około godziny 10:06, w rejonie węzła Konotopa, jeden z TIR-ów uderzył w naczepę innego pojazdu ciężarowego. Siła uderzenia była tak duża, że w jednym z samochodów zakleszczona została kobieta.

Fot. WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie

Akcja ratunkowa wciąż trwa

Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe – straż pożarną, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Strażacy za pomocą specjalistycznego sprzętu próbują uwolnić poszkodowaną kobietę, która nie jest w stanie samodzielnie opuścić kabiny. Na jezdni rozstawiono parawany, aby osłonić działania ratowników i zapewnić poszkodowanej maksimum bezpieczeństwa oraz prywatności.

Całkowity paraliż ruchu

Trasa w kierunku Poznania jest całkowicie zablokowana. Policja i drogowcy kierują kierowców na objazdy, jednak już teraz tworzą się ogromne korki. Służby apelują o ostrożność oraz cierpliwość. „Uwaga kierowcy – jeśli możecie, wybierzcie inne drogi. Sytuacja na trasie jest bardzo poważna” – przekazują ratownicy.

Groźne konsekwencje

Na razie nie ma informacji o stanie zdrowia kobiety zakleszczonej w pojeździe. Wiadomo jednak, że akcja ratunkowa jest skomplikowana i potrwa jeszcze co najmniej kilkadziesiąt minut. Przy tak dużych zdarzeniach drogowych, nawet po usunięciu skutków wypadku, utrudnienia mogą się przedłużać.

Co to oznacza dla kierowców?
Jeżeli planujesz podróż trasą S2 w stronę Poznania, musisz liczyć się z dużymi opóźnieniami. Najlepiej korzystać z objazdów wyznaczonych przez służby i na bieżąco śledzić komunikaty drogowe.

