Z ostatniej chwili! Katastrofa samolotu w Warszawie. Są ofiary śmiertelne

25 czerwca 2026 13:28 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na warszawskim Bemowie doszło do poważnego zdarzenia z udziałem niewielkiego samolotu. W rejonie ul. Powstańców Śląskich 127A trwa akcja służb ratunkowych. Na miejscu pracują straż pożarna, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Miejsce katastrofy Fot. Warszawa w Pigułce

Na miejscu trwa akcja ratunkowa

Z pierwszych informacji wynika, że doszło do rozbicia niewielkiego samolotu. Rejon zdarzenia został zabezpieczony przez służby, które prowadzą działania ratownicze oraz wyjaśniają okoliczności wypadku.

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Na miejscu pracują funkcjonariusze policji, strażacy oraz ratownicy medyczni.

Nieoficjalne informacje o ofiarach

Według nieoficjalnych doniesień w zdarzeniu mogły zginąć dwie osoby, a jedna została ranna. Informacje te nie zostały jednak dotychczas oficjalnie potwierdzone przez służby prowadzące działania.

Na obecnym etapie priorytetem jest zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz ustalenie przebiegu zdarzenia.

Policja wyjaśnia okoliczności

Śledczy będą ustalać, jak doszło do wypadku oraz jakie były jego przyczyny. Niewykluczone, że na miejsce skierowany zostanie również przedstawiciel Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Co to oznacza dla mieszkańców?

W rejonie ul. Powstańców Śląskich 127A mogą występować utrudnienia w ruchu. Kierowcy powinni stosować się do poleceń służb i, jeśli to możliwe, omijać miejsce zdarzenia.

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Artykuł będzie aktualizowany po pojawieniu się oficjalnych komunikatów policji i straży pożarnej.

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