Z ostatniej chwili. Putin gotowy do rozmów z Zełenskim. Wskazał miejsce spotkania
Władimir Putin zadeklarował gotowość do rozmów z Wołodymyrem Zełenskim, jeśli spotkanie zostanie wcześniej odpowiednio przygotowane. Co więcej, rosyjski prezydent jasno wskazał miejsce, w którym chciałby się spotkać z przywódcą Ukrainy – Moskwę.
Putin: „Zapraszam Zełenskiego do Moskwy”
W wypowiedzi dla mediów Putin oznajmił: – Niech Zełenski przyjedzie do Moskwy, wtedy się z nim spotkam. Podkreślił przy tym, że warunkiem jest wcześniejsze przygotowanie rozmów. Rosyjski przywódca dodał, że jeśli „zwycięży zdrowy rozsądek”, możliwe będzie wypracowanie rozwiązania akceptowalnego dla obu stron, które zakończyłoby konflikt w Ukrainie.
Putin utrzymuje, że celem Rosji nie jest zajęcie terytoriów Ukrainy, lecz ochrona praw mieszkających tam ludzi. Po raz kolejny wyraził sprzeciw wobec przystąpienia Ukrainy do NATO.
Trump planuje rozmowę z Putinem
W tym samym czasie prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w najbliższych dniach zamierza skontaktować się z Putinem. Jak poinformował, dopiero po tej rozmowie podejmie decyzję w sprawie dalszych sankcji wobec Rosji. Odrzucił również zarzuty dotyczące braku działań wobec Kremla, wskazując m.in. na wprowadzenie wyższych ceł na towary z Indii.
Polski prezydent ostro o Putinie w Białym Domu
W tle tych deklaracji prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. W trakcie wizyty poruszono temat bezpieczeństwa oraz polityki wobec Rosji. Nawrocki podkreślił, że Polska nie ma dobrych doświadczeń z Kremlem i jasno mówił o braku zaufania wobec Putina – zarówno podczas rozmowy z amerykańskim prezydentem, jak i w kontaktach z przywódcami Unii Europejskiej.
– Polska nie ma innych doświadczeń niż złe z Federacją Rosyjską. Powiedziałem Trumpowi wprost, że nie ufam Putinowi – zaznaczył.
Co to oznacza dla czytelnika
Deklaracje Putina mogą być próbą przerzucenia odpowiedzialności za brak postępów w rozmowach na stronę ukraińską. Wskazanie Moskwy jako miejsca spotkania nie jest przypadkowe – to symboliczny gest dominacji. Jednocześnie światowi przywódcy, jak Trump i Nawrocki, nie rezygnują z presji dyplomatycznej i sankcyjnej wobec Rosji. W nadchodzących dniach możemy spodziewać się intensyfikacji działań dyplomatycznych, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości regionu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.