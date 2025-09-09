Z ostatniej chwili. Rząd zamyka granicę! Tusk podjął pilną decyzję

9 września 2025 14:12 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sytuacja na wschodniej granicy Polski gwałtownie się zaostrza. Premier Donald Tusk ogłosił dziś, że od północy z czwartku na piątek granica z Białorusią zostanie zamknięta, w tym również wszystkie przejścia kolejowe. To reakcja na rozpoczynające się rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe Zapad-25, które odbędą się tuż przy granicy z Polską.

Premier podkreślił, że manewry mają charakter wyjątkowo prowokacyjny, a ich scenariusz koncentruje się na tzw. Przesmyku Suwalskim – newralgicznym odcinku granicy między Polską a Litwą. Jak zaznaczył Tusk, to miejsce jest obecnie celem symulowanych działań militarnych i może być postrzegane jako potencjalny punkt zapalny w regionie.

Rosja i Białoruś zwiększają liczbę prowokacji, a my nie możemy pozostać obojętni. Dlatego od północy granica zostaje zamknięta – powiedział Tusk po posiedzeniu rządu.

Zatrzymanie polskiego zakonnika – czerwona flaga dla służb

Decyzję o zamknięciu granicy przyspieszyło głośne zatrzymanie przez białoruskie służby 27-letniego polskiego zakonnika z Krakowa, który został oskarżony o szpiegostwo. Władze w Mińsku twierdzą, że mężczyzna posiadał tajne dokumenty dotyczące manewrów wojskowych Zapad-25. Polska strona traktuje ten incydent jako kolejny element wojny hybrydowej i ostrzeżenie dla innych obywateli przebywających w regionie.

Co to oznacza dla zwykłych obywateli?

Zamknięcie granicy to nie tylko decyzja polityczna, ale również duże utrudnienie dla podróżnych, kierowców i przewoźników. Do odwołania wstrzymane będą wszelkie przejazdy osobowe i towarowe na wszystkich punktach granicznych z Białorusią – zarówno drogowych, jak i kolejowych.

Mieszkańcy terenów przygranicznych oraz osoby mające krewnych po drugiej stronie granicy muszą liczyć się z ograniczeniami w ruchu i możliwymi dodatkowymi kontrolami.

Służby w stanie gotowości

W związku z eskalacją napięcia Wojsko Polskie, Straż Graniczna i inne służby zostały postawione w stan podwyższonej gotowości operacyjnej. Dodatkowe siły zostały przerzucone na wschód, by monitorować sytuację na bieżąco i w razie potrzeby odpowiedzieć na każdy potencjalny incydent.

Co dalej?

Rząd podkreśla, że będzie reagować na bieżąco, a zamknięcie granicy może zostać przedłużone, jeśli sytuacja będzie się pogarszać. Premier zapewnił, że Polska nie zostanie zaskoczona, a bezpieczeństwo obywateli jest absolutnym priorytetem.

