Z ostatniej chwili. Rząd zmienia zasady świadczeń. Oni dostaną pieniądze tylko pod jednym warunkiem
Świadczenia socjalne w Polsce przechodzą rewolucję. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że od 2025 roku pomoc finansowa – taka jak 800+, Dobry Start czy Aktywny Rodzic – będzie przysługiwać cudzoziemcom tylko wtedy, gdy pracują i płacą podatki w Polsce.
Koniec z nadużyciami w systemie
Nowe przepisy mają na celu ograniczenie nieuczciwego korzystania ze wsparcia społecznego. Od teraz prawo do świadczeń będzie powiązane z uzyskaniem przez cudzoziemców co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W praktyce oznacza to zarobki na poziomie 2333 zł brutto miesięcznie w 2025 roku.
Resort podkreśla, że to rozwiązanie ma zapobiegać fikcyjnym zatrudnieniom i wyłudzeniom świadczeń, które w ostatnich latach coraz częściej były sygnalizowane przez samorządy.
Kogo obejmą zmiany?
Ograniczenia dotyczą cudzoziemców przebywających w Polsce i ubiegających się o świadczenia rodzinne i socjalne. Warunkiem jest realna praca i płacenie podatków w naszym kraju.
Jednocześnie rząd zapowiedział, że pobyt uchodźców wojennych z Ukrainy zostaje zalegalizowany do 4 marca 2026 roku. To oznacza przedłużenie dotychczasowych regulacji dotyczących ich statusu w Polsce.
Co to oznacza dla Polaków?
Zmiana ma odciążyć system socjalny i sprawić, że pomoc trafi do osób faktycznie związanych z rynkiem pracy w Polsce. Rząd podkreśla, że to krok w stronę większej kontroli wydatków publicznych i uczciwości w korzystaniu z programów takich jak 800+.
