Z ostatniej chwili. Szynobus uderzył w samochód osobowy

1 lipca 2026 20:46 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Dziś około godziny 18:30 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kaczorowach w gminie Raciąż doszło do zderzenia szynobusu z samochodem osobowym. To kolejny taki incydent w powiecie płońskim na Mazowszu.

Poważny wypadek na Mazowszu Fot. Policja Płońsk
Poważny wypadek na Mazowszu Fot. Policja Płońsk

Co się wydarzyło

Jak ustaliła policja, 21-letnia kierująca Hyundaiem, mieszkanka gminy Raciąż, wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy, prawdopodobnie nie zatrzymując się przed znakiem STOP. W czasie przejazdu przez tory szynobus jadący od strony Płońska w kierunku Sierpca uderzył w tył jej pojazdu. Na miejsce zdysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak kobieta ostatecznie została przewieziona karetką do szpitala na badania. Kierowała sama i była trzeźwa.

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Szynobusem podróżowało 14 pasażerów oraz 2 członków obsługi. Żadna z tych osób nie odniosła obrażeń.

Policja apeluje

Płońska policja podkreśla, że to kolejne zdarzenie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na terenie powiatu. Funkcjonariusze przypominają: znak STOP przed przejazdem kolejowym oznacza bezwzględny obowiązek zatrzymania pojazdu i upewnienia się, że przejazd jest wolny. Chwila pośpiechu lub nieuwagi może zakończyć się tragedią.

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