Z ostatniej chwili. Szynobus uderzył w samochód osobowy
Dziś około godziny 18:30 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kaczorowach w gminie Raciąż doszło do zderzenia szynobusu z samochodem osobowym. To kolejny taki incydent w powiecie płońskim na Mazowszu.
Co się wydarzyło
Jak ustaliła policja, 21-letnia kierująca Hyundaiem, mieszkanka gminy Raciąż, wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy, prawdopodobnie nie zatrzymując się przed znakiem STOP. W czasie przejazdu przez tory szynobus jadący od strony Płońska w kierunku Sierpca uderzył w tył jej pojazdu. Na miejsce zdysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak kobieta ostatecznie została przewieziona karetką do szpitala na badania. Kierowała sama i była trzeźwa.
Szynobusem podróżowało 14 pasażerów oraz 2 członków obsługi. Żadna z tych osób nie odniosła obrażeń.
Policja apeluje
Płońska policja podkreśla, że to kolejne zdarzenie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na terenie powiatu. Funkcjonariusze przypominają: znak STOP przed przejazdem kolejowym oznacza bezwzględny obowiązek zatrzymania pojazdu i upewnienia się, że przejazd jest wolny. Chwila pośpiechu lub nieuwagi może zakończyć się tragedią.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.