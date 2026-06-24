Z ostatniej chwili. Zamkniętych 10 stacji metra. To już 2 raz dzisiaj

24 czerwca 2026 15:17 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na poważne utrudnienia. We wtorek po południu doszło do problemów technicznych na linii M1. Pociągi kursują jedynie na skróconym odcinku, a Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępczą komunikację autobusową i tramwajową.

Utrudnienia w metrze Fot. Warszawski Transport Publiczny
Utrudnienia w metrze Fot. Warszawski Transport Publiczny

Metro kursuje tylko na części trasy

Z informacji przekazanych przez ZTM wynika, że z przyczyn technicznych pociągi linii M1 kursują wyłącznie na trasie Młociny – Politechnika. Oznacza to, że ruch metra został wstrzymany na południowym odcinku linii, obejmującym m.in. stacje Pole Mokotowskie, Racławicka, Wierzbno, Wilanowska, Służew, Ursynów, Stokłosy, Imielin, Natolin i Kabaty.

Zobacz również:

Utrudnienia rozpoczęły się we wtorek około godziny 15:00. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii.

Uruchomiono autobusy zastępcze ZM1

Aby zapewnić pasażerom możliwość dojazdu do południowych dzielnic Warszawy, uruchomiono autobusową linię zastępczą ZM1.

W kierunku Kabat autobusy kursują na trasie:

Metro Politechnika 05 – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – al. Wilanowska – Metro Wilanowska – al. Wilanowska – Rolna – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – al. KEN – Os. Kabaty 05.

W kierunku Politechniki autobusy jadą trasą:

Zobacz również:

Os. Kabaty 05 – al. KEN – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – al. Wilanowska – Puławska – Woronicza – al. Niepodległości – Batorego – Waryńskiego – Metro Politechnika 05.

Dodatkowe tramwaje między Wilanowską a centrum

ZTM uruchomił również tramwajową linię zastępczą ZM1, która ma odciążyć ruch na najbardziej obciążonym odcinku.

Tramwaje kursują na trasie:

Metro Wilanowska – Puławska – pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – pl. Narutowicza.

Które stacje są wyłączone z ruchu?

Z opublikowanej przez metro mapy wynika, że pociągi nie obsługują obecnie następujących stacji:

• Pole Mokotowskie
• Racławicka
• Wierzbno
• Wilanowska
• Służew
• Ursynów
• Stokłosy
• Imielin
• Natolin
• Kabaty

Ruch odbywa się normalnie jedynie na północnym odcinku linii od stacji Młociny do stacji Politechnika.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli planujesz podróż linią M1 w kierunku Ursynowa lub Kabat, musisz liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu. Największych opóźnień można spodziewać się na przesiadkach do autobusów zastępczych oraz w rejonie stacji Wilanowska i Politechnika.

Osoby podróżujące z centrum Warszawy na Ursynów powinny uwzględnić dodatkowy czas na dojazd i śledzić komunikaty ZTM oraz Metra Warszawskiego. Służby pracują nad przywróceniem pełnego ruchu na linii M1.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna