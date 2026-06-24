Z ostatniej chwili. Zamkniętych 10 stacji metra. To już 2 raz dzisiaj
Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na poważne utrudnienia. We wtorek po południu doszło do problemów technicznych na linii M1. Pociągi kursują jedynie na skróconym odcinku, a Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępczą komunikację autobusową i tramwajową.
Metro kursuje tylko na części trasy
Z informacji przekazanych przez ZTM wynika, że z przyczyn technicznych pociągi linii M1 kursują wyłącznie na trasie Młociny – Politechnika. Oznacza to, że ruch metra został wstrzymany na południowym odcinku linii, obejmującym m.in. stacje Pole Mokotowskie, Racławicka, Wierzbno, Wilanowska, Służew, Ursynów, Stokłosy, Imielin, Natolin i Kabaty.
Utrudnienia rozpoczęły się we wtorek około godziny 15:00. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii.
Uruchomiono autobusy zastępcze ZM1
Aby zapewnić pasażerom możliwość dojazdu do południowych dzielnic Warszawy, uruchomiono autobusową linię zastępczą ZM1.
W kierunku Kabat autobusy kursują na trasie:
Metro Politechnika 05 – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – al. Wilanowska – Metro Wilanowska – al. Wilanowska – Rolna – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – al. KEN – Os. Kabaty 05.
W kierunku Politechniki autobusy jadą trasą:
Os. Kabaty 05 – al. KEN – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – al. Wilanowska – Puławska – Woronicza – al. Niepodległości – Batorego – Waryńskiego – Metro Politechnika 05.
Dodatkowe tramwaje między Wilanowską a centrum
ZTM uruchomił również tramwajową linię zastępczą ZM1, która ma odciążyć ruch na najbardziej obciążonym odcinku.
Tramwaje kursują na trasie:
Metro Wilanowska – Puławska – pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – pl. Narutowicza.
Które stacje są wyłączone z ruchu?
Z opublikowanej przez metro mapy wynika, że pociągi nie obsługują obecnie następujących stacji:
• Pole Mokotowskie
• Racławicka
• Wierzbno
• Wilanowska
• Służew
• Ursynów
• Stokłosy
• Imielin
• Natolin
• Kabaty
Ruch odbywa się normalnie jedynie na północnym odcinku linii od stacji Młociny do stacji Politechnika.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz podróż linią M1 w kierunku Ursynowa lub Kabat, musisz liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu. Największych opóźnień można spodziewać się na przesiadkach do autobusów zastępczych oraz w rejonie stacji Wilanowska i Politechnika.
Osoby podróżujące z centrum Warszawy na Ursynów powinny uwzględnić dodatkowy czas na dojazd i śledzić komunikaty ZTM oraz Metra Warszawskiego. Służby pracują nad przywróceniem pełnego ruchu na linii M1.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.