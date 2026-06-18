Z Warszawy do Gdańska w 100 minut? Kolej pokazała plan, który zmieni podróże w Polsce
Podróż z Warszawy do Gdańska w zaledwie 100 minut? Taki ambitny cel znalazł się w rządowych planach rozwoju kolei. Dzięki budowie nowych linii dużych prędkości, w tym kluczowej trasy CMK-Północ, podróże między największymi miastami Polski mają stać się szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. Choć na realizację projektu trzeba będzie poczekać kilkanaście lat, już dziś wiadomo, że może on całkowicie zmienić sposób podróżowania po kraju.
Z Gdańska do Warszawy w zaledwie 100 minut. Kolej pokazała ambitny plan dla Polski
Podróż pociągiem między Warszawą a Gdańskiem może w przyszłości trwać zaledwie 100 minut. Taki cel zapisano w założeniach Zintegrowanej Sieci Kolejowej, czyli wieloletniego programu rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce. Kluczową rolę ma odegrać budowa nowej trasy CMK-Północ, która pozwoli pociągom osiągać prędkość nawet 320 km/h. Jeśli plany zostaną zrealizowane, będzie to jedna z największych zmian w historii polskiej kolei.
Warszawa i Gdańsk bliżej niż kiedykolwiek
Według przedstawionych założeń podróż między stolicą a Trójmiastem ma zostać skrócona do około 1 godziny i 40 minut. Obecnie najszybsze połączenia potrzebują na pokonanie tej trasy znacznie więcej czasu.
Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak wskazał, że realnym terminem osiągnięcia takiego czasu przejazdu jest rok 2040. Warunkiem realizacji planu będzie budowa nowej infrastruktury kolejowej, w tym przede wszystkim CMK-Północ.
CMK-Północ kluczowa dla całego projektu
Nowa linia ma stanowić przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku północnym. To właśnie ona pozwoli na rozwinięcie prędkości, które dziś są nieosiągalne na większości polskich tras.
Projekt zakłada budowę infrastruktury przygotowanej do prędkości projektowej 350 km/h. W codziennej eksploatacji pociągi mają poruszać się z prędkością do 320 km/h.
Dzięki temu podróże między największymi polskimi miastami mają stać się znacznie szybsze i bardziej konkurencyjne wobec transportu drogowego czy lotniczego.
Nie tylko Gdańsk. Powstanie „Polska 100 minut”
Program Zintegrowanej Sieci Kolejowej zakłada stworzenie tzw. „Polski 100 minut”. Oznacza to możliwość dotarcia z Warszawy do największych miast kraju w czasie około 1 godziny i 40 minut.
Na liście znajdują się nie tylko Gdańsk, ale również Poznań, Wrocław czy Bydgoszcz. W praktyce oznaczałoby to zupełnie nowy standard podróżowania po Polsce.
Drugim celem programu jest stworzenie „Polski 3 godzin”, czyli skrócenie przejazdów między najważniejszymi regionami kraju do maksymalnie trzech godzin.
Tysiące kilometrów nowych torów
Zintegrowana Sieć Kolejowa ma być największym programem kolejowym w historii Polski. Zakłada budowę około 4700 kilometrów nowych linii oraz modernizację kolejnych 5600 kilometrów istniejących tras.
Szczególną rolę mają odegrać linie dużych prędkości. Łącznie około 2700 kilometrów nowych tras ma powstać właśnie w takim standardzie.
Wśród najważniejszych inwestycji wymieniane są linia „Y” łącząca Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem, Rail Baltica, połączenie Katowice – Ostrawa oraz CMK-Północ prowadząca do Trójmiasta.
Setki miliardów złotych na rozwój kolei
Realizacja programu będzie wymagała ogromnych nakładów finansowych. Według szacunków wartość inwestycji po 2035 roku może wynieść około 610 miliardów złotych.
Około 410 miliardów złotych ma zostać przeznaczone na budowę nowych linii kolejowych, a kolejne 200 miliardów na modernizację istniejącej infrastruktury.
To inwestycja rozłożona na wiele lat. Pełna realizacja programu przewidywana jest nawet do 2050 lub 2060 roku.
Warszawa zyska jeszcze więcej połączeń
Dla mieszkańców Warszawy projekt oznacza nie tylko szybsze podróże do Trójmiasta. Stolica ma stać się centralnym punktem nowoczesnej sieci kolejowej, która połączy największe miasta kraju w rekordowo krótkim czasie.
Nowe inwestycje mają również odciążyć istniejące linie, zwiększyć liczbę połączeń oraz poprawić punktualność pociągów. Skorzystają na tym zarówno pasażerowie codziennie dojeżdżający do pracy, jak i osoby podróżujące służbowo czy turystycznie.
Co to oznacza dla pasażerów?
Jeśli plany zostaną zrealizowane, podróż z Warszawy do Gdańska będzie krótsza niż przejazd przez wiele dzielnic dużych polskich miast w godzinach szczytu. Kolej ma stać się szybsza, wygodniejsza i bardziej konkurencyjna wobec samochodu czy samolotu. Choć na efekty trzeba będzie poczekać kilkanaście lat, projekt pokazuje kierunek, w którym ma rozwijać się transport w Polsce.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.