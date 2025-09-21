Za to w domu możesz słono zapłacić. Kary sięgają nawet 100 tys. zł
Blisko 2 miliony polskich domów ogrzewanych obecnie gazem znajdzie się w ogromnym kryzysie. Wszystko przez nadchodzące zmiany w prawie unijnym, które już od 2025 roku zamykają drogę do dalszego korzystania z popularnych kotłów. Polacy, którzy jeszcze niedawno inwestowali w nowoczesne kotły gazowe, dowiadują się, że w ciągu kilkunastu lat będą musieli je wymienić na kosztowne, nowoczesne systemy – często za nawet 150 tysięcy złotych.
Kotły gazowe na cenzurowanym
Od 1 stycznia 2025 roku kończy się rządowe wsparcie finansowe dla osób kupujących kotły na gaz. To pierwszy krok w likwidacji tej formy ogrzewania. W 2030 roku nie będzie już można instalować takich kotłów w żadnym nowym domu, a po 2040 roku znikną ze sprzedaży. Nie oznacza to, że będą konfiskowane, ale jeśli kocioł się zepsuje – nie kupisz nowego.
Rodziny w potrzasku – zapłacą podwójnie
Dla wielu Polaków to cios w domowy budżet. Tylko w ramach programu Czyste Powietrze zakupiono ponad 230 tysięcy kotłów gazowych, często z kredytów, które wciąż są spłacane. A teraz okazuje się, że ich właściciele będą musieli ponownie zainwestować w drogie pompy ciepła i modernizacje budynków. Bez nich – brak ciepła zimą i rosnące rachunki.
Ceny gazu idą w górę, a to dopiero początek
Już teraz ceny gazu wzrosły o 17%, a prognozy przewidują nawet 30% więcej w 2026 roku. Dodatkowo, od 2027 roku wejdzie nowy system opłat klimatycznych ETS2. To oznacza, że przeciętna rodzina ogrzewająca dom gazem zapłaci rocznie nawet 1200 zł więcej tylko za emisje CO₂.
Zabraknie urządzeń, pieniędzy i firm montujących
Brakuje czasu i pieniędzy. Do 2040 roku trzeba będzie wymienić ogrzewanie w większości domów w Polsce, ale tylko niewielki odsetek korzysta dziś z nowoczesnych rozwiązań. Nawet jeśli państwo wesprze inwestycje, większość kosztów pokryją sami właściciele, a chętnych będzie znacznie więcej niż dostępnych firm montujących instalacje.
Co to oznacza dla czytelnika?
-
Jeśli masz kocioł gazowy, musisz zacząć planować jego wymianę – w przeciwnym razie zostaniesz bez ogrzewania.
-
Nowe instalacje mogą kosztować 80–150 tys. zł, zwłaszcza jeśli dom wymaga modernizacji.
-
Zmiany uderzą w osoby budujące domy i właścicieli starszych budynków bez dostępu do ciepła systemowego.
-
Warto rozważyć instalacje hybrydowe, które przez kilka lat jeszcze będą legalne i dotowane.
-
Trzeba regularnie śledzić programy wsparcia i zmiany w przepisach, by nie zostać z pustym portfelem i zimnym domem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.