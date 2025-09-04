Zaczęło się w Biedronce. Wraca promocja, na którą czekali klienci
Już w czwartek, 4 września, w Biedronce rusza akcja, która co roku przyciąga tłumy klientów. Sieć uruchamia kultową promocję na olej „Wyborny” – przy zakupie jednej butelki druga jest gratis. Oferta potrwa do soboty, 6 września, lub do wyczerpania zapasów.
Olej 1+1 gratis – co obejmuje promocja?
Promocja dotyczy oleju „Wyborny” w butelkach 1-litrowych. Klienci mogą wybierać spośród trzech wariantów:
-
rzepakowego,
-
słonecznikowego,
-
rzepakowego z dodatkiem oliwy z oliwek.
Co ważne – smaki można dowolnie mieszać. W praktyce oznacza to, że za dwie butelki oleju zapłacimy tyle, co za jedną.
Zasady promocji
Aby skorzystać z oferty, trzeba posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka. Dzienny limit to maksymalnie 4 butelki na kartę, z czego 2 otrzymamy gratis.
Dlaczego klienci ruszą do sklepów?
Olej jest jednym z podstawowych produktów w polskich kuchniach, a jego ceny w ostatnich latach znacząco wzrosły. Promocja „1+1 gratis” pozwala zrobić zapasy w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Z doświadczenia wiadomo, że tego typu akcje powodują prawdziwe oblężenie sklepów – półki z olejem potrafią opustoszeć już pierwszego dnia.
Co to oznacza dla czytelników?
Jeśli planujesz zakupy, warto wybrać się do Biedronki jak najwcześniej. Oferta obowiązuje tylko przez trzy dni i do wyczerpania zapasów. To doskonała okazja, by obniżyć domowe wydatki i zaopatrzyć się w produkt, który przydaje się na co dzień.
