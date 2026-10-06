Zaczęło się w Lidlu. Bierzesz osiem, za cztery nie płacisz. Promocja tylko do środy

6 października 2026 09:54 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl rozpoczął kolejną mocną promocję. Tym razem sieć przeceniła kiełbasę krakowską z szynki Pikok. Obowiązuje mechanizm 1+1 gratis, a przy maksymalnym wykorzystaniu limitu można zabrać osiem opakowań i zapłacić tylko za cztery. Akcja potrwa do środy, 7 października.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja rozpoczęła się w poniedziałek, 5 października. Obejmuje kiełbasę krakowską z szynki Pikok XXL w opakowaniu 550 g.

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Cena poza promocją wynosi 24,99 zł za opakowanie.

Bierzesz dwie, za jedną nie płacisz

Lidl zastosował prosty mechanizm 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch opakowań jedno z nich klient otrzymuje bez dodatkowej opłaty zgodnie z warunkami akcji.

Dwa opakowania mają łącznie 1,1 kg. Przy cenie regularnej kosztowałyby 49,98 zł. W promocji klient płaci 24,99 zł za parę, co daje efektywnie około 12,50 zł za opakowanie.

W przeliczeniu na kilogram wychodzi około 22,72 zł/kg.

Można wziąć osiem opakowań

Na grafice promocyjnej Lidl podaje limit dwóch par, czyli czterech gratisowych produktów, na jeden paragon.

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Oznacza to możliwość zakupu maksymalnie ośmiu opakowań w ramach promocji – czterech płatnych i czterech gratisowych.

Przy pełnym wykorzystaniu limitu klient otrzyma 4,4 kg kiełbasy i zapłaci 99,96 zł. Bez promocji osiem opakowań kosztowałoby 199,92 zł. Oszczędność wynosi więc 99,96 zł.

Tylko do środy

Na skorzystanie z promocji nie ma dużo czasu. Oferta obowiązuje od poniedziałku, 5 października, do środy, 7 października.

To jedna z tych akcji, przy których największą różnicę widać przy zakupie większej liczby produktów – przy maksymalnym limicie połowa z ośmiu opakowań jest gratis.

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