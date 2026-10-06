Zaczęło się w Lidlu. Bierzesz osiem, za cztery nie płacisz. Promocja tylko do środy
Lidl rozpoczął kolejną mocną promocję. Tym razem sieć przeceniła kiełbasę krakowską z szynki Pikok. Obowiązuje mechanizm 1+1 gratis, a przy maksymalnym wykorzystaniu limitu można zabrać osiem opakowań i zapłacić tylko za cztery. Akcja potrwa do środy, 7 października.
Promocja rozpoczęła się w poniedziałek, 5 października. Obejmuje kiełbasę krakowską z szynki Pikok XXL w opakowaniu 550 g.
Cena poza promocją wynosi 24,99 zł za opakowanie.
Bierzesz dwie, za jedną nie płacisz
Lidl zastosował prosty mechanizm 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch opakowań jedno z nich klient otrzymuje bez dodatkowej opłaty zgodnie z warunkami akcji.
Dwa opakowania mają łącznie 1,1 kg. Przy cenie regularnej kosztowałyby 49,98 zł. W promocji klient płaci 24,99 zł za parę, co daje efektywnie około 12,50 zł za opakowanie.
W przeliczeniu na kilogram wychodzi około 22,72 zł/kg.
Można wziąć osiem opakowań
Na grafice promocyjnej Lidl podaje limit dwóch par, czyli czterech gratisowych produktów, na jeden paragon.
Oznacza to możliwość zakupu maksymalnie ośmiu opakowań w ramach promocji – czterech płatnych i czterech gratisowych.
Przy pełnym wykorzystaniu limitu klient otrzyma 4,4 kg kiełbasy i zapłaci 99,96 zł. Bez promocji osiem opakowań kosztowałoby 199,92 zł. Oszczędność wynosi więc 99,96 zł.
Tylko do środy
Na skorzystanie z promocji nie ma dużo czasu. Oferta obowiązuje od poniedziałku, 5 października, do środy, 7 października.
To jedna z tych akcji, przy których największą różnicę widać przy zakupie większej liczby produktów – przy maksymalnym limicie połowa z ośmiu opakowań jest gratis.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.