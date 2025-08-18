Zaczęło się. Wielkie promocje w Lidlu na początek tygodnia
Od poniedziałku 18 sierpnia do środy 20 sierpnia w Lidlu trwa wielka akcja promocyjna, która przyciąga tłumy klientów. Dyskont kusi obniżkami cen nawet o połowę, a wiele produktów można kupić w ofercie 1+1 gratis lub z wyjątkowo dużymi rabatami. Promocje obowiązują wyłącznie przy aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus, dlatego warto mieć ją pod ręką.
Co można kupić taniej?
Jednym z największych hitów promocji jest mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 g, które przy zakupie dwóch opakowań kosztuje zaledwie 10,99 zł – w praktyce wychodzi 1+1 gratis. To świetna okazja dla osób planujących przygotowanie obiadu w większej ilości czy do zamrożenia zapasów.
Drugim dużym hitem jest mleko UHT Pilos 2% – przy zakupie sześciu kartonów cena spada aż o 47%. Zamiast 3,39 zł za litr zapłacimy tylko 1,79 zł. To wyjątkowo atrakcyjna oferta, biorąc pod uwagę stale rosnące ceny nabiału.
Równie kusząco wygląda promocja na parówki z szynki Pikok Pure XXL 500 g – w tym tygodniu kosztują zaledwie 6,79 zł zamiast 13,59 zł. Obniżka o 50% sprawia, że jest to jeden z najbardziej poszukiwanych produktów w sklepie.
Nie można też zapomnieć o świeżych jajach – opakowanie 30 sztuk klasy M marki Złota Nioska kosztuje teraz 22,49 zł, co daje jedynie 0,75 zł za jedno jajko.
Jak skorzystać z promocji?
Aby aktywować rabaty, należy zainstalować aplikację Lidl Plus i dodać dostępne kupony do swojego konta. Promocja obowiązuje tylko od 18 do 20 sierpnia i do wyczerpania zapasów.
Co to oznacza dla czytelnika?
Dla klientów Lidla to okazja, by znacząco obniżyć koszty codziennych zakupów. Przy obecnej inflacji i wysokich cenach żywności takie akcje pozwalają oszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych podczas jednych zakupów. Warto jednak pamiętać, że ilość produktów jest ograniczona i najlepsze oferty mogą zniknąć z półek bardzo szybko.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.