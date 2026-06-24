Zacznie się w czwartek. Gigantyczna wyprzedaż w Biedronce
Klienci Biedronki mogą szykować się na jedną z największych wyprzedaży kosmetycznych tego lata. Już w czwartek 26 czerwca rusza specjalna akcja promocyjna, w ramach której przy zakupie co najmniej dwóch produktów objętych ofertą można otrzymać 60 proc. rabatu na każdy produkt. Promocja potrwa do 30 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
60 proc. taniej na kosmetyki
Z materiałów promocyjnych wynika, że akcja obejmuje kosmetyki oznaczone specjalnymi pomarańczowymi etykietami „Wyprzedaż kosmetyków”. Aby skorzystać z rabatu, należy kupić minimum dwa produkty objęte promocją.
Oferta nie dotyczy całego asortymentu kosmetycznego dostępnego w sklepach. Obniżką objęte są wyłącznie wybrane produkty znajdujące się na specjalnie oznaczonych regałach.
Promocja rusza już w czwartek
Wyprzedaż rozpocznie się w czwartek 26 czerwca i potrwa do poniedziałku 30 czerwca. To doskonała okazja dla osób planujących uzupełnienie zapasów kosmetyków, środków do pielęgnacji ciała, twarzy czy włosów.
Jak zwykle w przypadku tego typu akcji największym zainteresowaniem cieszą się markowe kosmetyki, które w czasie wyprzedaży można kupić za ułamek regularnej ceny.
Klienci mogą sporo zaoszczędzić
Przy wysokich cenach kosmetyków nawet kilkadziesiąt procent rabatu może przełożyć się na znaczące oszczędności. Wiele osób wykorzystuje takie akcje do zrobienia większych zakupów na kilka miesięcy.
Warto jednak pamiętać, że promocja obowiązuje wyłącznie na produkty oznaczone jako uczestniczące w wyprzedaży. Szczegółowe informacje klienci znajdą bezpośrednio w sklepach.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli regularnie kupujesz kosmetyki w Biedronce, warto odwiedzić sklep już od czwartku. Promocja pozwala obniżyć koszt zakupów nawet o 60 proc. na wybrane produkty, co przy większych zakupach może oznaczać oszczędność kilkudziesięciu złotych. Największy wybór produktów będzie prawdopodobnie dostępny na początku akcji, dlatego nie warto zwlekać z wizytą w sklepie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.