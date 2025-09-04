Zacznie się w piątek. Lidl rozdaje gratisy. Ludzie ruszą na zakupy

4 września 2025 15:42 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Już w najbliższy piątek, 5 września, w Lidlu startuje promocja, która z pewnością przyciągnie tłumy klientów. Popularna sieć handlowa przygotowała wyjątkową ofertę 1+1 gratis na wybrane produkty. To okazja, której nie można przegapić, bo zapasy mogą zniknąć z półek w ekspresowym tempie.

Co w promocji?

W piątek klienci Lidla będą mogli skorzystać z dwóch wyjątkowych okazji:

  • Płyn do płukania Lenor Spring Awakening (987 ml) – cena regularna 23,49 zł. W promocji przy zakupie jednej butelki drugą dostaniemy gratis. Limit: 2 opakowania na kupon w aplikacji Lidl Plus.

  • Orzechy nerkowca Alesto (200 g) – cena regularna 11,49 zł. Tu również działa zasada 1+1 gratis. Limit: 3 opakowania gratis na jeden paragon.

Jak skorzystać z promocji?

Warunkiem jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus i zeskanowanie go przy kasie. Dzięki temu druga sztuka wskazanego produktu zostanie doliczona do koszyka za darmo.

Dlaczego ta akcja przyciągnie tłumy?

Promocje „1+1 gratis” należą do najbardziej pożądanych przez klientów. W praktyce oznacza to, że produkty kupimy o połowę taniej, a w przypadku tak popularnych marek jak Lenor czy Alesto, zainteresowanie zawsze jest ogromne.

Co to oznacza dla klientów?

Warto przygotować się wcześniej – takie promocje często kończą się pustymi półkami już w pierwszych godzinach akcji. To idealny moment, by zrobić większe zapasy zarówno środków chemicznych, jak i zdrowych przekąsek.

Piątek w Lidlu zapowiada się więc wyjątkowo gorąco. Jedno jest pewne – klienci nie przepuszczą okazji, by zgarnąć gratisy.

