Zacznie się w piątek. Lidl rozdaje gratisy. Ludzie ruszą na zakupy
Już w najbliższy piątek, 5 września, w Lidlu startuje promocja, która z pewnością przyciągnie tłumy klientów. Popularna sieć handlowa przygotowała wyjątkową ofertę 1+1 gratis na wybrane produkty. To okazja, której nie można przegapić, bo zapasy mogą zniknąć z półek w ekspresowym tempie.
Co w promocji?
W piątek klienci Lidla będą mogli skorzystać z dwóch wyjątkowych okazji:
-
Płyn do płukania Lenor Spring Awakening (987 ml) – cena regularna 23,49 zł. W promocji przy zakupie jednej butelki drugą dostaniemy gratis. Limit: 2 opakowania na kupon w aplikacji Lidl Plus.
-
Orzechy nerkowca Alesto (200 g) – cena regularna 11,49 zł. Tu również działa zasada 1+1 gratis. Limit: 3 opakowania gratis na jeden paragon.
Jak skorzystać z promocji?
Warunkiem jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus i zeskanowanie go przy kasie. Dzięki temu druga sztuka wskazanego produktu zostanie doliczona do koszyka za darmo.
Dlaczego ta akcja przyciągnie tłumy?
Promocje „1+1 gratis” należą do najbardziej pożądanych przez klientów. W praktyce oznacza to, że produkty kupimy o połowę taniej, a w przypadku tak popularnych marek jak Lenor czy Alesto, zainteresowanie zawsze jest ogromne.
Co to oznacza dla klientów?
Warto przygotować się wcześniej – takie promocje często kończą się pustymi półkami już w pierwszych godzinach akcji. To idealny moment, by zrobić większe zapasy zarówno środków chemicznych, jak i zdrowych przekąsek.
Piątek w Lidlu zapowiada się więc wyjątkowo gorąco. Jedno jest pewne – klienci nie przepuszczą okazji, by zgarnąć gratisy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.