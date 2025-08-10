Zacznie się w poniedziałek. Biedronka kusi promocjami! Mega obniżki cen od 11 do 14 sierpnia i wydłużone godziny otwarcia

10 sierpnia 2025 19:59 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała prawdziwą gratkę dla łowców okazji. Od 11 do 14 sierpnia blisko 3000 sklepów sieci będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30, a w niektórych lokalizacjach jeszcze dłużej. Wszystko po to, by klienci mogli skorzystać z wyjątkowych promocji przed długim weekendem.

Fot. Warszawa w Pigułce

W ofercie znajdziemy m.in. pomidor na gałązce w cenie 3,99 zł/kg (50% taniej), pieczarki po 4,99 zł/500 g (37% taniej), a także karczek wieprzowy bez kości za 8,99 zł/kg – aż 60% taniej z aplikacją Biedronka. Miłośnicy wędlin mogą liczyć na hit – kiełbasę śląską Kraina Wędlin w cenie 3,79 zł/550 g przy zakupie dwóch opakowań, czyli 72% taniej.

Dodatkowo sieć przygotowała atrakcyjne oferty specjalne: kupując masło ekstra polskie Mlekovita w promocji 4+2 gratis, zapłacimy znacznie mniej, a wszystkie kosmetyki do opalania dostępne będą w formule 1+1 gratis. Warto również zwrócić uwagę na supercenę Coca-Coli – 6,99 zł za butelkę 1,75 l przy zakupie czterech sztuk.

Klienci mogą spodziewać się nie tylko obniżek cen, ale także dodatkowych niespodzianek. Sieć zapowiada, że w wielu sklepach pojawią się megapromocje ograniczone czasowo, obejmujące produkty sezonowe i popularne marki spożywcze. Dla stałych klientów przygotowano również ekstra kupony w aplikacji, które pozwolą zaoszczędzić jeszcze więcej.

To doskonała okazja, aby uzupełnić zapasy na długi weekend, szczególnie że 15 sierpnia – w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – wszystkie sklepy będą zamknięte.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl