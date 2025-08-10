Zacznie się w poniedziałek. Biedronka kusi promocjami! Mega obniżki cen od 11 do 14 sierpnia i wydłużone godziny otwarcia
Biedronka przygotowała prawdziwą gratkę dla łowców okazji. Od 11 do 14 sierpnia blisko 3000 sklepów sieci będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30, a w niektórych lokalizacjach jeszcze dłużej. Wszystko po to, by klienci mogli skorzystać z wyjątkowych promocji przed długim weekendem.
W ofercie znajdziemy m.in. pomidor na gałązce w cenie 3,99 zł/kg (50% taniej), pieczarki po 4,99 zł/500 g (37% taniej), a także karczek wieprzowy bez kości za 8,99 zł/kg – aż 60% taniej z aplikacją Biedronka. Miłośnicy wędlin mogą liczyć na hit – kiełbasę śląską Kraina Wędlin w cenie 3,79 zł/550 g przy zakupie dwóch opakowań, czyli 72% taniej.
Dodatkowo sieć przygotowała atrakcyjne oferty specjalne: kupując masło ekstra polskie Mlekovita w promocji 4+2 gratis, zapłacimy znacznie mniej, a wszystkie kosmetyki do opalania dostępne będą w formule 1+1 gratis. Warto również zwrócić uwagę na supercenę Coca-Coli – 6,99 zł za butelkę 1,75 l przy zakupie czterech sztuk.
Klienci mogą spodziewać się nie tylko obniżek cen, ale także dodatkowych niespodzianek. Sieć zapowiada, że w wielu sklepach pojawią się megapromocje ograniczone czasowo, obejmujące produkty sezonowe i popularne marki spożywcze. Dla stałych klientów przygotowano również ekstra kupony w aplikacji, które pozwolą zaoszczędzić jeszcze więcej.
To doskonała okazja, aby uzupełnić zapasy na długi weekend, szczególnie że 15 sierpnia – w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – wszystkie sklepy będą zamknięte.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.