Zacznie się w poniedziałek. Biedronka rozdaje dodatkowe kostki – ale tylko przez trzy dni!
Od poniedziałku 22 września do środy 24 września w Biedronce obowiązuje promocja, która już teraz przyciąga tłumy klientów. Popularne masło ekstra polskie Mlekovita (200 g) można kupić w wyjątkowej ofercie 4+2 gratis. To oznacza, że biorąc cztery kostki, dwie kolejne dostaje się całkowicie za darmo – pod warunkiem korzystania z karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Limit obowiązuje – trzeba się spieszyć
Promocja nie jest jednak nieograniczona. Każdy klient może skorzystać z oferty maksymalnie na 6 opakowań dziennie (czyli 4 płatne i 2 gratis). Oferta trwa tylko przez trzy dni i do wyczerpania zapasów, dlatego wiele osób planuje zrobić większe zakupy już pierwszego dnia akcji.
Dlaczego to hit?
Masło jest jednym z najczęściej kupowanych produktów w Polsce. Gdy ceny nabiału poszły mocno w górę, każda promocja budzi ogromne zainteresowanie. Tym razem okazja pozwala zrobić zapasy na dłużej i realnie zaoszczędzić.
Co to oznacza dla czytelnika?
-
Warto przygotować się na większy ruch w sklepach – najlepiej zaplanować zakupy z samego rana.
-
Aby skorzystać z oferty, trzeba mieć aktywną kartę Moja Biedronka lub aplikację mobilną.
-
Z racji ograniczeń ilościowych lepiej nie odkładać wizyty na ostatni dzień promocji.
