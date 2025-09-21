Zacznie się w poniedziałek. Biedronka rozdaje dodatkowe kostki – ale tylko przez trzy dni!

21 września 2025 20:54 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od poniedziałku 22 września do środy 24 września w Biedronce obowiązuje promocja, która już teraz przyciąga tłumy klientów. Popularne masło ekstra polskie Mlekovita (200 g) można kupić w wyjątkowej ofercie 4+2 gratis. To oznacza, że biorąc cztery kostki, dwie kolejne dostaje się całkowicie za darmo – pod warunkiem korzystania z karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Limit obowiązuje – trzeba się spieszyć

Promocja nie jest jednak nieograniczona. Każdy klient może skorzystać z oferty maksymalnie na 6 opakowań dziennie (czyli 4 płatne i 2 gratis). Oferta trwa tylko przez trzy dni i do wyczerpania zapasów, dlatego wiele osób planuje zrobić większe zakupy już pierwszego dnia akcji.

Dlaczego to hit?

Masło jest jednym z najczęściej kupowanych produktów w Polsce. Gdy ceny nabiału poszły mocno w górę, każda promocja budzi ogromne zainteresowanie. Tym razem okazja pozwala zrobić zapasy na dłużej i realnie zaoszczędzić.

Co to oznacza dla czytelnika?

  • Warto przygotować się na większy ruch w sklepach – najlepiej zaplanować zakupy z samego rana.

  • Aby skorzystać z oferty, trzeba mieć aktywną kartę Moja Biedronka lub aplikację mobilną.

  • Z racji ograniczeń ilościowych lepiej nie odkładać wizyty na ostatni dzień promocji.

