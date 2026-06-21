Zacznie się w poniedziałek. Zabraknie prądu w kilku dzielnicach Warszawy. Przygotuj się
Operator stołecznej sieci energetycznej rozpisał wyłączenia prądu na każdy dzień roboczy tego tygodnia. Pierwsze ciemności zapadną już w poniedziałek 26 czerwca o godzinie 7:00 na Woli, a w kolejnych dniach bez zasilania zostaną adresy w 6 dzielnicach Warszawy – od Bielan i Białołęki po Pragę-Południe, Rembertów i Wawer. Łącznie Stoen Operator zaplanował 7 przerw w dostawie energii, a najdłuższa z nich potrwa 10 godzin. Przy każdej pozycji dystrybutor dopisał to samo zastrzeżenie: „Planowane wyłączenie może być odwołane bez uprzedzenia”. Sprawdź, czy Twoja ulica jest na liście.
Poniedziałek, 22 czerwca: Wola bez prądu od 7:00 do 16:00
Tydzień wyłączeń otwiera ul. Grzybowska 47 na Woli. Prąd zniknie tu o godzinie 7:00 i ma wrócić dopiero o 16:00 – to 9 godzin bez zasilania w środku dnia roboczego. Stoen Operator jako przyczynę podał modernizację sieci niskiego (nN) i średniego napięcia (SN). To rejon gęstej zabudowy biurowej i mieszkaniowej w pobliżu ronda Daszyńskiego, więc przerwa odczuwalna będzie zarówno przez mieszkańców, jak i firmy.
Wtorek, 23 czerwca: ciemność na Rembertowie i w Wawrze
We wtorek dystrybutor zaplanował dwa wyłączenia po przeciwnych krańcach miasta:
- Budnicza 86C i 92 (Rembertów) – od 8:00 do 13:00, czyli 5 godzin. Powód: przebudowa napowietrznej linii niskiego napięcia (nN).
- Ogórkowa 67E-67H (Wawer) – od 8:00 do 15:00, czyli 7 godzin. Powód: rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV.
Środa, 24 czerwca: największe wyłączenie tygodnia obejmie kilkadziesiąt adresów na Bielanach
Środa przyniesie najszerszą przerwę w całym zestawieniu. Od 8:00 do 16:00 – przez 8 godzin – prąd zniknie aż na 8 ulicach Bielan. Lista adresów objętych wyłączeniem:
- Aleja Zjednoczenia 13
- Plac Konfederacji 55-56, 58, 60, 62, 64, 66, 68
- Efraima Schroegera 72, 74, 81, 75/79
- Gustawa Daniłowskiego 35, 37, 39, 42-43, 47, 49, 51, 54, 64
- Jana Kasprowicza 55, 63
- Kleczewska 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 65, 68, 80, 90, 99, 101, 105-107, 109, 114
- Lipińska 2A, 8
- Płatnicza 35, 38, 39/41, 42, 45-46, 48-52, 56-57, 61, 65-66, 71-73, 80-81, 86, 89, 95-96, 99, 102, 105-106, 109, 113, 115
Tego samego dnia, od 8:00 do 14:00 (6 godzin), bez prądu zostanie też Wałuszewska 37 na Białołęce. Tutaj przyczyną jest rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV.
Czwartek, 25 czerwca: 10 godzin bez prądu na Pradze-Południe
Najdłuższe wyłączenie tygodnia przypada na czwartek. Witolińska 2 i 5 – osiedlowa ulica na Witolinie, w rejonie Osiedla Ostrobramska – straci zasilanie od 8:00 do 18:00. To pełne 10 godzin, czyli niemal cały dzień. Stoen Operator jako powód wskazał modernizację stacji transformatorowej (potocznie „trafo”).
Piątek, 26 czerwca: Bielany domykają tydzień wyłączeń
Tydzień przerw kończy się tam, gdzie w środę był jego największy punkt – na Bielanach. W piątek od 9:00 do 15:00 (6 godzin) prąd zniknie przy ulicach Opłotek 40A-40B i 42-42A oraz Wólczyńska 234. Przyczyną jest modernizacja sieci.
Dlaczego Stoen wyłącza prąd? Modernizacja, przebudowa i rozbudowa sieci
Wszystkie 7 przerw to wyłączenia planowe, a nie awarie. Powody powtarzają się w całym tygodniowym harmonogramie: modernizacja sieci nN i SN, przebudowa napowietrznych linii niskiego napięcia, rozbudowa podziemnej sieci kablowej 0,4 kV oraz modernizacja stacji transformatorowej. Ze względów bezpieczeństwa większość takich prac wymaga odłączenia remontowanego odcinka spod napięcia – stąd czasowy brak prądu u odbiorców. Stoen Operator jest operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) dla większości dzielnic Warszawy oraz kilku sąsiednich gmin, dlatego to właśnie ta spółka odpowiada za harmonogram wyłączeń w stolicy.
„Planowane wyłączenie może być odwołane bez uprzedzenia” – co to znaczy dla mieszkańców
Zastrzeżenie, które dystrybutor dopisał przy każdej pozycji, oznacza, że konkretna przerwa może się ostatecznie nie odbyć. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy ekipy skończą prace szybciej, gdy pogoda uniemożliwi roboty na liniach napowietrznych albo gdy zmieni się grafik brygad remontowych. W praktyce warto jednak zaplanować dzień tak, jakby przerwa miała nastąpić – i przygotować się na nią z wyprzedzeniem.
Obowiązek uprzedzenia odbiorców w gospodarstwach domowych o planowej przerwie z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem wynika z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (tekst jedn. Dz.U. 2025 poz. 919). Ten sam akt ogranicza jednorazową planową przerwę dla gospodarstw domowych do 16 godzin – i żadne z tegotygodniowych wyłączeń tej granicy nie przekracza. Najdłuższa, czwartkowa przerwa na Witolińskiej (10 godzin) mieści się w limicie.
Jak sprawdzić, czy Twój adres straci prąd
Najpewniejszym źródłem jest portal planowanych wyłączeń i awarii Stoen Operatora pod adresem awaria.stoen.pl. Po wpisaniu ulicy lub kodu pocztowego sprawdzisz, czy dany budynek jest objęty harmonogramem na najbliższe dni. Mapa pokazuje także awarie zgłaszane na bieżąco, w czasie rzeczywistym. Awarię i brak prądu można też zgłosić telefonicznie – pogotowie energetyczne Stoen Operatora pod numerem 22 821 31 31 pracuje całą dobę, 7 dni w tygodniu. Dodatkowo dystrybutor wywiesza papierowe ogłoszenia w widocznych miejscach na terenie objętym wyłączeniem.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli Twój adres jest na liście, najlepiej przygotować się wieczorem dzień wcześniej:
- Naładuj urządzenia z wyprzedzeniem – telefon, laptop, powerbank. Przy 8-10 godzinach bez prądu zapas energii jest kluczowy, zwłaszcza jeśli pracujesz zdalnie.
- Zabezpiecz lodówkę i zamrażarkę – ogranicz otwieranie drzwi, rozważ wcześniejsze zamrożenie wkładów chłodzących. Przy kilku godzinach żywność zwykle przetrwa, jeśli drzwi pozostaną zamknięte.
- Odłącz wrażliwy sprzęt – komputery, sprzęt RTV, serwery domowe. Po powrocie napięcia mogą wystąpić skoki, które uszkadzają elektronikę.
- Pamiętaj o windzie, bramie i domofonie – w blokach przestaną działać. Jeśli ktoś w domu ma ograniczoną mobilność, zaplanuj wyjścia wcześniej.
- Zadbaj o osoby i urządzenia zależne od prądu – sprzęt medyczny, pompy w akwariach czy urządzenia chłodzące leki wymagają zasilania awaryjnego.
- Sprawdź ciśnienie wody w wieżowcach – w budynkach z pompami hydroforowymi przy wyłączeniu może zabraknąć wody. Warto nabrać zapas do gotowania.
- Zweryfikuj adres dzień wcześniej na awaria.stoen.pl. Jeśli wyłączenie zostało odwołane, oszczędzisz sobie niepotrzebnych przygotowań.
Harmonogram obejmuje pięć dni – od poniedziałku do piątku – i siedem oddzielnych przerw. Jeśli mieszkasz na Bielanach, Białołęce, Woli, Pradze-Południe, Rembertowie lub w Wawrze, warto sprawdzić swój adres, zanim w Twojej okolicy zapadnie ciemność.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.