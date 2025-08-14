Zacznie się w sobotę. Tłumy pobiegną do Biedronki. Sieć przygotowała promocje na długi weekend

14 sierpnia 2025

Biedronka szykuje prawdziwy festiwal okazji na długi weekend. Od soboty 16 sierpnia, tylko z kartą lojalnościową, klienci będą mogli skorzystać z dziesiątek promocji na produkty spożywcze, chemiczne i dla zwierząt.

Okazje na świeże owoce i warzywa

W promocji znajdziemy m.in.:

  • kukurydza kolba – 1+1 gratis,

  • mango – 3,99 zł/szt.,

  • papryka czerwona – 4,99 zł/kg,

  • ziemniaki – 1,49 zł/kg,

  • śliwka domowa – 4,99 zł/kg,

  • arbuz drobnonasienny – 2,49 zł/kg,

  • winogrona jasne – 6,99 zł/kg,

  • brzoskwinie – 8,99 zł/kg,

  • nektarynki – 9,99 zł/kg,

  • kurki 200 g – 1+1 gratis.

Produkty spożywcze w promocji

Na sklepowych półkach znajdziemy m.in.:

  • cukier – 5+5,

  • Pepsi 4×1,25 l – 6,39 zł,

  • napoje Hellena 1,25 l – 3+3,

  • kawa Tchibo Crema/Variazione 1 kg – 1+1,

  • mozzarella Delikate – 2+2 w czwartki,

  • pstrąg tęczowy patroszony – 24,99 zł/kg,

  • kiełbasy Morliny – 1+1,

  • kaszanka Kraina Wędlin 500 g – 3,99 zł przy zakupie 2,

  • mięso mielone z łopatki 500 g – 1+1,

  • schab vacuum – 9,99 zł/kg (z aplikacją),

  • karkówka grillowa w marynacie – 8,99 zł/kg (z aplikacją).

Produkty dla zwierząt i chemia gospodarcza

Promocje obejmują także:

  • karma dla kota Whiskas i Maxi Natural – 3+3,

  • karma dla psa Dolina Noteci 400 g wołowina – 6,99 zł przy zakupie 3,

  • karma Pedigree 7 kg + sucha karma 7 kg – 1+1,

  • szampony, proszki i płyny do prania – do -70% na drugi produkt (m.in. Vizir, Domestos, Finish),

  • pieluszki Dada – 2 paczki za 1 zł,

  • ręcznik papierowy Mega Swep 120 m – 7,99 zł przy zakupie 2,

  • papier Queen Supreme – 9,99 zł za 2 paczki.

Co to oznacza dla czytelnika

Jeśli planujesz większe zakupy na długi weekend, to najlepszy moment, by zaoszczędzić. Ceny wielu produktów są znacznie niższe niż zwykle, a akcja obejmuje zarówno świeże owoce i warzywa, mięsa, jak i chemię gospodarczą oraz karmy dla zwierząt. Warto jednak pamiętać, że wiele promocji wymaga aktywnej karty lojalnościowej lub aplikacji Biedronki.

