Zacznie się w sobotę. Tłumy pobiegną do Biedronki. Sieć przygotowała promocje na długi weekend
Biedronka szykuje prawdziwy festiwal okazji na długi weekend. Od soboty 16 sierpnia, tylko z kartą lojalnościową, klienci będą mogli skorzystać z dziesiątek promocji na produkty spożywcze, chemiczne i dla zwierząt.
Okazje na świeże owoce i warzywa
W promocji znajdziemy m.in.:
-
kukurydza kolba – 1+1 gratis,
-
mango – 3,99 zł/szt.,
-
papryka czerwona – 4,99 zł/kg,
-
ziemniaki – 1,49 zł/kg,
-
śliwka domowa – 4,99 zł/kg,
-
arbuz drobnonasienny – 2,49 zł/kg,
-
winogrona jasne – 6,99 zł/kg,
-
brzoskwinie – 8,99 zł/kg,
-
nektarynki – 9,99 zł/kg,
-
kurki 200 g – 1+1 gratis.
Produkty spożywcze w promocji
Na sklepowych półkach znajdziemy m.in.:
-
cukier – 5+5,
-
Pepsi 4×1,25 l – 6,39 zł,
-
napoje Hellena 1,25 l – 3+3,
-
kawa Tchibo Crema/Variazione 1 kg – 1+1,
-
mozzarella Delikate – 2+2 w czwartki,
-
pstrąg tęczowy patroszony – 24,99 zł/kg,
-
kiełbasy Morliny – 1+1,
-
kaszanka Kraina Wędlin 500 g – 3,99 zł przy zakupie 2,
-
mięso mielone z łopatki 500 g – 1+1,
-
schab vacuum – 9,99 zł/kg (z aplikacją),
-
karkówka grillowa w marynacie – 8,99 zł/kg (z aplikacją).
Produkty dla zwierząt i chemia gospodarcza
Promocje obejmują także:
-
karma dla kota Whiskas i Maxi Natural – 3+3,
-
karma dla psa Dolina Noteci 400 g wołowina – 6,99 zł przy zakupie 3,
-
karma Pedigree 7 kg + sucha karma 7 kg – 1+1,
-
szampony, proszki i płyny do prania – do -70% na drugi produkt (m.in. Vizir, Domestos, Finish),
-
pieluszki Dada – 2 paczki za 1 zł,
-
ręcznik papierowy Mega Swep 120 m – 7,99 zł przy zakupie 2,
-
papier Queen Supreme – 9,99 zł za 2 paczki.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz większe zakupy na długi weekend, to najlepszy moment, by zaoszczędzić. Ceny wielu produktów są znacznie niższe niż zwykle, a akcja obejmuje zarówno świeże owoce i warzywa, mięsa, jak i chemię gospodarczą oraz karmy dla zwierząt. Warto jednak pamiętać, że wiele promocji wymaga aktywnej karty lojalnościowej lub aplikacji Biedronki.
