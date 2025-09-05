Zacznie się w sobotę w Lidlu. Ludzie będą robić zapasy
Lidl przygotował promocję, która na pewno przyciągnie tłumy klientów. Już w sobotę, 6 września, w sklepach sieci będzie można kupić masło Mlekovita 82% w rekordowo niskiej cenie – zaledwie 4,75 zł za kostkę. Warunek? Trzeba kupić trzy opakowania i aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Masło prawie o 40% taniej
Regularna cena kostki masła (200 g) wynosi 7,49 zł. Dzięki sobotniej promocji klienci zapłacą aż 36% mniej. Oznacza to, że 100 g masła kosztować będzie jedynie 2,38 zł. Limit wynosi trzy opakowania na jeden kupon, więc wiele osób już planuje zrobić zapasy.
Dlaczego ta promocja przyciągnie klientów?
Masło to jeden z najczęściej kupowanych produktów w polskich domach, a jego ceny w ostatnich latach mocno wzrosły. Tak duża obniżka to dla wielu osób okazja, by kupić większą ilość i zamrozić na później.
Co to oznacza dla czytelników?
Kto planuje wizytę w Lidlu w sobotę, powinien przygotować aplikację Lidl Plus i włączyć odpowiedni kupon. Dzięki temu masło trafi do koszyka w najniższej cenie od miesięcy. Trzeba jednak pamiętać, że promocja obowiązuje tylko przez jeden dzień i tylko do wyczerpania zapasów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.