Zaginął uczestnik wyścigu kolarskiego pod Warszawą. Trwają poszukiwania na trasie i w jej okolicy
Organizatorzy Poland Bike Marathon alarmują: na trasie dzisiejszego wyścigu w Markach pod Warszawą zaginął jeden z uczestników, 71-letni kolarz, wielokrotny zwycięzca wyścigów MTB. Trwają intensywne poszukiwania prowadzone przez ekipy organizatora wspólnie z policją, strażakami i ratownikami medycznymi.
Co wiadomo o zaginięciu
Zaginiony mężczyzna startował z 6. sektora na dystansie MINI, liczącym 28 km. Według ostatnich potwierdzonych obserwacji, był widziany na trasie na 18-19 kilometrze, czyli około 10 km przed metą. Organizatorzy nie wykluczają, że w trakcie wyścigu zjechał z wyznaczonej trasy.
Apel o pomoc
Organizator zwraca się z prośbą do wszystkich kolarzy, którzy uczestniczyli w dzisiejszych zawodach, o pomoc w poszukiwaniach – w szczególności o informację, czy ktoś widział poszukiwanego mężczyznę na trasie po 19. kilometrze, lub zauważył go poza wyznaczoną trasą wyścigu. Osoby mające jakiekolwiek informacje mogą skontaktować się z organizatorem
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.