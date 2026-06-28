Zaginął uczestnik wyścigu kolarskiego pod Warszawą. Trwają poszukiwania na trasie i w jej okolicy

28 czerwca 2026 22:59 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Organizatorzy Poland Bike Marathon alarmują: na trasie dzisiejszego wyścigu w Markach pod Warszawą zaginął jeden z uczestników, 71-letni kolarz, wielokrotny zwycięzca wyścigów MTB. Trwają intensywne poszukiwania prowadzone przez ekipy organizatora wspólnie z policją, strażakami i ratownikami medycznymi.

Zaginął uczestnik wyścigu kolarskiego Fot. Poland Bike Marathon
Zaginął uczestnik wyścigu kolarskiego Fot. Poland Bike Marathon

Co wiadomo o zaginięciu

Zaginiony mężczyzna startował z 6. sektora na dystansie MINI, liczącym 28 km. Według ostatnich potwierdzonych obserwacji, był widziany na trasie na 18-19 kilometrze, czyli około 10 km przed metą. Organizatorzy nie wykluczają, że w trakcie wyścigu zjechał z wyznaczonej trasy.

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Apel o pomoc

Organizator zwraca się z prośbą do wszystkich kolarzy, którzy uczestniczyli w dzisiejszych zawodach, o pomoc w poszukiwaniach – w szczególności o informację, czy ktoś widział poszukiwanego mężczyznę na trasie po 19. kilometrze, lub zauważył go poza wyznaczoną trasą wyścigu. Osoby mające jakiekolwiek informacje mogą skontaktować się z organizatorem

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