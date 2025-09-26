Zaginęła 67-letnia kobieta. Policja apeluje o pomoc
Ciechanowska Policja prowadzi intensywne poszukiwania za 67-letnią Barbarą Człohowską. Kobieta dziś rano, około godziny 9:00, wyszła do lasu w miejscowości Wólka Garwarska i do chwili obecnej nie powróciła, ani nie nawiązała kontaktu z bliskimi.
Poszukiwania w toku
Zaniepokojona rodzina powiadomiła służby, które natychmiast rozpoczęły akcję poszukiwawczą. Funkcjonariusze apelują do wszystkich mieszkańców okolicy o zachowanie czujności i zwrócenie uwagi na każdą osobę mogącą odpowiadać rysopisowi zaginionej.
Jak pomóc?
Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Barbary Człohowskiej, proszony jest o natychmiastowy kontakt z Policją pod numerem alarmowym 112.
Policja podkreśla, że w takich przypadkach liczy się czas i każdy sygnał może być kluczowy dla odnalezienia zaginionej kobiety.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.