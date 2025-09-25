Zakaz alkoholu w Warszawie! Trzaskowski wywołał polityczną burzę. Prohibicja obejmie wszystkie dzielnice.
Prohibicja w całej Warszawie! Jest zapowiedź Trzaskowskiego, Prezydent Warszawy ogłosił, że uzgodnił z radnymi Koalicji Obywatelskiej wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w całej Warszawie od 1 czerwca 2026 roku
Podkreślił, że najpierw zakaz zostanie pilotażowo wprowadzony w Śródmieściu i na Pradze-Północ. W przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajna sesja rady Warszawy, na której mają zapaść pierwsze decyzje dotyczące tych dzielnic
Trzaskowski zaznaczył, że będzie się starał przedstawić uchwałę dotyczącą całej stolicy już wiosną przyszłego roku. Wskazał, że celem zakazu będzie ograniczenie nocnych zakłóceń porządku i wzmocnienie współpracy służb miejskich
Dodał, że wdrożenie zakazu zostanie poprzedzone szczegółowym planem działań, w tym dodatkowymi patrolami i wskazaniem miejsc najczęstszych naruszeń. Jednocześnie zaznaczył, że idea nie jest absolutna — ma być realizowana „krok po kroku” z uwzględnieniem rzeczywisty potrzeb Warszawiaków.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.