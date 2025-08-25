Zakaz tych produktów dla seniorów? Petycja wywołała burzę, ministerstwo reaguje
Do Ministerstwa Zdrowia trafiła petycja, która wywołała prawdziwą burzę. Jej autor zaproponował, aby zakazać sprzedaży alkoholu i papierosów osobom po 60. roku życia. Choć resort oficjalnie odciął się od pomysłu, sama propozycja wzbudziła gorącą dyskusję o granicach wolności obywatelskiej i odpowiedzialności państwa za zdrowie seniorów.
Nowy zakaz dla seniorów? Kontrowersyjna propozycja trafiła do Ministerstwa Zdrowia
Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja, która wzbudziła szeroką dyskusję. Autor dokumentu zaproponował, aby zakazać sprzedaży alkoholu i papierosów osobom powyżej 60. roku życia. Jak uzasadniał, używki te są czynnikami ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych, a ich ograniczenie wśród seniorów miałoby przynieść korzyści zdrowotne całemu społeczeństwu.
Kontrowersyjna propozycja – alkohol i papierosy tylko dla młodszych?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, alkoholu i wyrobów tytoniowych nie wolno sprzedawać osobom poniżej 18. roku życia. Nowa propozycja poszła jednak o krok dalej – zakładała ograniczenia dla seniorów po sześćdziesiątce, a także dla osób, które chorują na schorzenia związane z używkami lub w przeszłości popełniły przestępstwo pod ich wpływem. Co więcej, w ich obecności miało być zabronione palenie czy spożywanie alkoholu przez inne osoby.
Ministerstwo Zdrowia reaguje
Resort zdrowia odniósł się już do tej nietypowej propozycji. W odpowiedzi na petycję wicedyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego, Kuba Sękowski, podkreślił, że ministerstwo rekomenduje rezygnację lub znaczne ograniczenie spożycia alkoholu oraz całkowitą rezygnację z wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów i produktów podgrzewanych. Jednak wprowadzenie zakazu sprzedaży tych produktów dla osób w wieku 60+ nie jest obecnie rozważane przez rząd.
Co mówią obecne przepisy?
Obowiązujące prawo już dziś daje sprzedawcom możliwość odmowy sprzedaży alkoholu w określonych sytuacjach – m.in. osobom nietrzeźwym, na kredyt czy pod zastaw. W praktyce sprzedawca może ocenić stan klienta i na tej podstawie odmówić sprzedaży.
Choć ministerstwo wyklucza wprowadzenie takiego zakazu, petycja wzbudziła dyskusję o granicach wolności obywatelskiej i odpowiedzialności państwa za zdrowie seniorów. Eksperci podkreślają, że problemem nie jest tylko sama sprzedaż, ale także brak systemowego wsparcia dla osób starszych zmagających się z uzależnieniami.
