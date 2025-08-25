Zakaz tych produktów dla seniorów? Petycja wywołała burzę, ministerstwo reaguje

25 sierpnia 2025 17:16 | Autor: Bartłomiej Radecki

Do Ministerstwa Zdrowia trafiła petycja, która wywołała prawdziwą burzę. Jej autor zaproponował, aby zakazać sprzedaży alkoholu i papierosów osobom po 60. roku życia. Choć resort oficjalnie odciął się od pomysłu, sama propozycja wzbudziła gorącą dyskusję o granicach wolności obywatelskiej i odpowiedzialności państwa za zdrowie seniorów.

Fot. Warszawa w Pigułce

Nowy zakaz dla seniorów? Kontrowersyjna propozycja trafiła do Ministerstwa Zdrowia

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja, która wzbudziła szeroką dyskusję. Autor dokumentu zaproponował, aby zakazać sprzedaży alkoholu i papierosów osobom powyżej 60. roku życia. Jak uzasadniał, używki te są czynnikami ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych, a ich ograniczenie wśród seniorów miałoby przynieść korzyści zdrowotne całemu społeczeństwu.

Kontrowersyjna propozycja – alkohol i papierosy tylko dla młodszych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, alkoholu i wyrobów tytoniowych nie wolno sprzedawać osobom poniżej 18. roku życia. Nowa propozycja poszła jednak o krok dalej – zakładała ograniczenia dla seniorów po sześćdziesiątce, a także dla osób, które chorują na schorzenia związane z używkami lub w przeszłości popełniły przestępstwo pod ich wpływem. Co więcej, w ich obecności miało być zabronione palenie czy spożywanie alkoholu przez inne osoby.

Ministerstwo Zdrowia reaguje

Resort zdrowia odniósł się już do tej nietypowej propozycji. W odpowiedzi na petycję wicedyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego, Kuba Sękowski, podkreślił, że ministerstwo rekomenduje rezygnację lub znaczne ograniczenie spożycia alkoholu oraz całkowitą rezygnację z wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów i produktów podgrzewanych. Jednak wprowadzenie zakazu sprzedaży tych produktów dla osób w wieku 60+ nie jest obecnie rozważane przez rząd.

Co mówią obecne przepisy?

Obowiązujące prawo już dziś daje sprzedawcom możliwość odmowy sprzedaży alkoholu w określonych sytuacjach – m.in. osobom nietrzeźwym, na kredyt czy pod zastaw. W praktyce sprzedawca może ocenić stan klienta i na tej podstawie odmówić sprzedaży.

Choć ministerstwo wyklucza wprowadzenie takiego zakazu, petycja wzbudziła dyskusję o granicach wolności obywatelskiej i odpowiedzialności państwa za zdrowie seniorów. Eksperci podkreślają, że problemem nie jest tylko sama sprzedaż, ale także brak systemowego wsparcia dla osób starszych zmagających się z uzależnieniami.

