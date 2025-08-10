Zakaz fotografowania tysięcy miejsc w Polsce już obowiązuje. Za złamanie grożą surowe kary

Podróżujesz? Od teraz uwaga — niektóre porty, mosty i urzędy to terytorium zakazanej fotografii. Nowy przepis zabrania robienia zdjęć w strategicznych lokalizacjach, by zapobiegać szpiegostwu.

Od 17 kwietnia w Polsce obowiązuje nowe prawo, które zakazuje robienia zdjęć w około 25 tysiącach miejsc na terenie całego kraju. Tylko niewielka część z nich to obiekty wojskowe — reszta to infrastruktura cywilna, jak mosty, porty, linie kolejowe, urzędy czy inne strategiczne punkty.

Regulacja została wprowadzona w ramach wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego, po serii incydentów szpiegowskich i cyberataków w Europie, powiązanych z Rosją i jej sojusznikami. Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że celem jest utrudnienie pozyskiwania wrażliwych informacji przez wrogie służby.

Gdzie nie wolno robić zdjęć?

Zakaz obejmuje m.in.:

  • mosty i wiadukty,
  • porty morskie i lotnicze,
  • linie i stacje kolejowe,
  • urzędy administracji publicznej,
  • kluczowe obiekty przemysłowe.

Fotografowanie takich miejsc wymaga teraz specjalnego pozwolenia.

Kary za złamanie przepisów

Za złamanie zakazu grożą surowe sankcje:

  • grzywna,
  • zatrzymanie,
  • a w skrajnych przypadkach konfiskata sprzętu fotograficznego.

Jak alarmują dziennikarze i fotoreporterzy, przepisy są bardzo nieprecyzyjne. Może dojść do sytuacji, w której w jednym momencie można zrobić zdjęcie podczas oficjalnego wydarzenia, ale chwilę później — w tym samym miejscu — już jest to zabronione.

Co to oznacza dla czytelnika?

Każdy, kto wykonuje zdjęcia — nawet amatorsko — musi zwracać uwagę na to, co znajduje się w kadrze. Dotyczy to także nagrań z drona czy relacji w mediach społecznościowych. Złamanie przepisów może skończyć się kosztownym mandatem, a w skrajnych przypadkach problemami z prawem.

