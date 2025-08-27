Zakaz fotografowania w Polsce? Lista miejsc, gdzie robienie zdjęć staje się wykroczeniem!

27 sierpnia 2025

Od połowy kwietnia 2025 roku w Polsce obowiązuje zakaz fotografowania obiektów strategicznych i infrastruktury krytycznej. Zwykłe zdjęcie mostu, elektrowni czy posterunku policji może teraz skończyć się mandatem, a nawet konfiskatą sprzętu. Nowe przepisy budzą ogromne emocje, bo wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, jak szeroki jest ich zakres.

Fot. Warszawa w Pigułce

Polacy w szoku! Od dziś wchodzi zakaz, który zmienia codzienne życie

Od 17 kwietnia 2025 roku w Polsce obowiązuje nowy zakaz, który już teraz wzbudza ogromne emocje. Chodzi o zakaz fotografowania obiektów strategicznych i infrastruktury krytycznej. W praktyce oznacza to, że zwykłe zdjęcie mostu, elektrowni czy wojskowej instalacji może skończyć się wysoką grzywną, a nawet konfiskatą sprzętu fotograficznego.

Co obejmuje zakaz?

Nowe przepisy dokładnie precyzują, czego nie wolno fotografować. Zakaz dotyczy m.in.:

  • obiektów wojskowych i policyjnych,
  • elektrowni, rafinerii i terminali gazowych,
  • magazynów paliw i dużych zakładów przemysłowych,
  • węzłów kolejowych, lotnisk i portów morskich.

Do tej pory brakowało jednolitych zasad – wiele obiektów miało tabliczki „zakaz fotografowania”, ale przepisy były niejasne i trudne do egzekwowania. Teraz zakaz został usankcjonowany ustawowo, a każdy taki obiekt ma być oznaczony jednolitym znakiem graficznym.

Jakie kary grożą za złamanie przepisów?

Zgodnie z nowelizacją kodeksu wykroczeń, za złamanie zakazu grozi:

  • mandat do kilku tysięcy złotych,
  • kara aresztu,
  • a w szczególnych przypadkach – konfiskata sprzętu fotograficznego lub telefonu.

Policja i służby podkreślają, że zakaz nie ma na celu ograniczania swobody obywateli, lecz zwiększenie bezpieczeństwa państwa. Zdjęcia strategicznych obiektów często trafiały do sieci i mogły zostać wykorzystane przez grupy przestępcze lub wywiady obcych państw.

Dlaczego wprowadzono zakaz?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnia, że decyzja została podjęta w związku z rosnącym zagrożeniem hybrydowym ze strony Rosji i Białorusi. W ostatnich latach służby odnotowały liczne przypadki fotografowania i filmowania newralgicznych obiektów przez osoby powiązane z obcymi państwami.

– To nie jest wymierzone w turystów czy pasjonatów fotografii, ale w tych, którzy chcą wykorzystać zdjęcia do celów sabotażu lub dezinformacji – podkreśla resort.

Czy zakaz zmieni codzienne życie Polaków?

Dla wielu osób – tak. Fotografowie, blogerzy czy zwykli turyści muszą teraz uważać, co fotografują i gdzie publikują swoje zdjęcia. Nieostrożne ujęcie z drona, selfie na tle mostu czy pamiątkowe zdjęcie przy elektrowni może skończyć się poważnymi problemami.

Eksperci przestrzegają, że w pierwszych miesiącach obowiązywania zakazu można spodziewać się licznych interwencji służb. To oznacza, że każdy, kto korzysta z aparatu czy telefonu, musi być bardziej ostrożny niż dotychczas.

