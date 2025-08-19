Zakaz palenia! Kary do 5 tysięcy zł i widmo aresztu, wakacyjny dramat Polaków.
Palenie nad wodą może skończyć się prawdziwym dramatem finansowym i prawnym! Nowe przepisy nie zostawiają złudzeń – nawet chwila nieuwagi z papierosem czy e-papierosem nad jeziorem może kosztować Cię tysiące złotych.
Zakaz, który zaskakuje
Mało kto zdaje sobie sprawę, że palenie papierosów i e-papierosów – także tych beznikotynowych – jest surowo zabronione na terenach przylegających do jezior i kąpielisk. Prawo nie przewiduje wyjątków, a kara za złamanie zakazu jest drakońska: nawet do 5 tysięcy złotych!
Mandat czy areszt?
Straż miejska i policja prowadzą coraz częstsze kontrole w takich miejscach. Jeśli odmówisz przyjęcia mandatu, sprawa trafia do sądu, a w skrajnych przypadkach może skończyć się aresztem. To oznacza, że relaks nad wodą może w mgnieniu oka przerodzić się w poważne problemy z prawem.
Ochrona środowiska i bezpieczeństwa
Eksperci podkreślają, że tak restrykcyjne przepisy mają chronić zarówno ludzi, jak i przyrodę. Palenie w miejscach rekreacyjnych to nie tylko zagrożenie pożarowe, ale też problem zanieczyszczania środowiska niedopałkami. Dlatego służby działają stanowczo i nie mają taryfy ulgowej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz wypad nad jezioro – pamiętaj o zakazie. Zignorowanie go może skończyć się nie tylko gigantycznym mandatem, ale też widmem sprawy karnej. Lepiej odłożyć papierosa na później niż ryzykować wakacyjny dramat.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.