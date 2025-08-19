Zakaz palenia! Kary do 5 tysięcy zł i widmo aresztu, wakacyjny dramat Polaków.

19 sierpnia 2025 08:01 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Palenie nad wodą może skończyć się prawdziwym dramatem finansowym i prawnym! Nowe przepisy nie zostawiają złudzeń – nawet chwila nieuwagi z papierosem czy e-papierosem nad jeziorem może kosztować Cię tysiące złotych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zakaz, który zaskakuje

Mało kto zdaje sobie sprawę, że palenie papierosów i e-papierosów – także tych beznikotynowych – jest surowo zabronione na terenach przylegających do jezior i kąpielisk. Prawo nie przewiduje wyjątków, a kara za złamanie zakazu jest drakońska: nawet do 5 tysięcy złotych!

Mandat czy areszt?

Straż miejska i policja prowadzą coraz częstsze kontrole w takich miejscach. Jeśli odmówisz przyjęcia mandatu, sprawa trafia do sądu, a w skrajnych przypadkach może skończyć się aresztem. To oznacza, że relaks nad wodą może w mgnieniu oka przerodzić się w poważne problemy z prawem.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwa

Eksperci podkreślają, że tak restrykcyjne przepisy mają chronić zarówno ludzi, jak i przyrodę. Palenie w miejscach rekreacyjnych to nie tylko zagrożenie pożarowe, ale też problem zanieczyszczania środowiska niedopałkami. Dlatego służby działają stanowczo i nie mają taryfy ulgowej.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli planujesz wypad nad jezioro – pamiętaj o zakazie. Zignorowanie go może skończyć się nie tylko gigantycznym mandatem, ale też widmem sprawy karnej. Lepiej odłożyć papierosa na później niż ryzykować wakacyjny dramat.

 

Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl