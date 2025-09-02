Zakaz uzywania deszczówki szokuje! Polska bezpieczna, ale gdzie indziej już posypią się kary.
Zakaz deszczówki? W Polsce to mit, ale we Francji już rzeczywistość! Polacy mogą spać spokojnie – żaden zakaz używania deszczówki do podlewania czy mycia nie został wprowadzony. Wciąż można bez przeszkód zbierać wodę z opadów i wykorzystywać ją w ogrodzie czy w gospodarstwie domowym.
Jedynym ograniczeniem pozostaje odprowadzanie jej do kanalizacji sanitarnej, za to grożą grzywny sięgające nawet 10 tys. zł. Inaczej wygląda sytuacja we Francji. Od 1 lipca 2025 roku obowiązują tam restrykcyjne przepisy, które zabraniają korzystania z deszczówki pochodzącej z dachów pokrytych azbestem, papą czy ołowiem. Taka woda nie może służyć do podlewania roślin, trawników, ani do mycia auta czy tarasu. Za złamanie zasad grożą mandaty do 135 euro, a w poważniejszych przypadkach nawet wyroki więzienia.
Eksperci podkreślają, że to efekt rosnącej troski o zdrowie publiczne i ochronę przed toksycznymi substancjami. Polska na razie nie planuje podobnych zakazów – wręcz przeciwnie, promuje retencję i zbieranie deszczówki w ramach programów ekologicznych.
Wniosek jest jasny: w Polsce deszczówka wciąż jest sprzymierzeńcem, a nie problemem. We Francji natomiast stała się symbolem nowych, rygorystycznych norm bezpieczeństwa.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.