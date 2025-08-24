Zakazem handlu w niedzielę dobiega końca! Czy Polacy odzyskają niedzielne zakupy?
Koniec z zakupowym stresem! Co najmniej dwie niedziele handlowe w miesiącu już wkrótce. To już pewne, Polskę czeka zakupowa rewolucja. Projekt nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedziele przeszedł sejmowe komisje i lada moment może wejść w życie. Zmiany odczują zarówno konsumenci, jak i pracownicy branży handlowej.
Co się zmieni dla klientów?
Jeśli ustawa wejdzie w życie, w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca sklepy będą otwarte bez ograniczeń. To oznacza koniec z nerwowym planowaniem większych zakupów i szukaniem ostatniej czynnej piekarni czy stacji benzynowej. Supermarkety, galerie handlowe i dyskonty będą dostępne regularnie, a w okresach świątecznych – nawet trzy niedziele pod rząd.
Dla klientów to nie tylko wygoda, lecz także łatwiejszy dostęp do promocji, wyprzedaży i weekendowych ofert specjalnych. Kolejki w ostatnie niedziele handlowe przed świętami odejdą w zapomnienie.
Nowe prawa dla pracowników
Zmiany przewidują także dodatkowe przywileje dla zatrudnionych w handlu. Każdy, kto będzie pracował w niedzielę, otrzyma podwójne wynagrodzenie oraz dodatkowy dzień wolny w tygodniu. Dzięki temu zyskają nie tylko klienci, ale i pracownicy, którzy dotychczas często krytykowali nierówne warunki pracy.
Rewolucja na zakupowej mapie Polski
To definitywny koniec zakupowych ograniczeń, które przez lata dzieliły opinię publiczną i budziły emocje. Teraz Polacy zyskają więcej swobody, a handel zyska nowe możliwości rozwoju. Przed nami era zakupowego luzu, w której rodzinne zakupy będzie można robić nie tylko w tygodniu, ale i w co drugą niedzielę.
Czy ta liberalizacja stanie się impulsem dla całego rynku handlowego? Jedno jest pewne, niedzielne zakupy w Polsce wkraczają w nowy rozdział.
Źródło: infor.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.